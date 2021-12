Saída de Sabrina Sato gera mal-estar no Pânico

A sáida de Sabrina Sato do Pânico na TV gerou um mal-estar entre os produtores do programa humorístico da Band, segundo o colunista Flavio Ricco, do portal Uol. A ideia do "Pânico" agora é ignorar a ausência da ex-participante e prosseguir com a exibição como se nada tivesse acontecido.

Sabrina só se manifestou oficialmente em relação a sua saída quando já tinha assinado contrato com a Record. Por isso, a equipe do Pânico não vai mais citar o nome da ex- apresentadora.

Para a escolha da nova integrante do programa será proibida usar a expressão "substituta", evitando comparações com Sabrina. A campanha será pela "nova integrante".

Apesar dos rumores que cercam o nome de Iris Stefanelli, atualmente na Rede TV, como principal candidata a sucessão de Sabrina, ela não deve ser a escolhida para a vaga.

Pela quebra no contrato da ex-apresentadora, a Record vai se responsabilizar inteiramente pelo pagamento da multa a JovenPan, dona do Pânico.

