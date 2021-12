Saída de Faustão é antecipada e Tiago Leifert assume 'Domingão' até estreia de Huck

O apresentador Faustão teve a saída da TV Globo antecipada, conforme anúncio feito pela emissora nesta quinta-feira, 17. Agora, Tiago Leifert vai assumir o comando do 'Domingão' até, pelo menos, a estreia do novo projeto de Luciano Huck.

Segundo a emissora, a decisão foi tomada em comum acordo e foi realizada por "razões estratégicas e internas". "O apresentador Tiago Leifert estará à frente das tardes de domingo da TV Globo, até a estreia do novo projeto em desenvolvimento com Luciano Huck. Por razões estratégicas e internas, a Globo tomou a decisão de antecipar a saída de Fausto Silva do programa, e juntos decidiram formalizar o distrato", informa a nota.

Faustão não apresentou a última edição do programa, que aconteceu no último domingo, 13. Ele estava internado desde a última quinta-feira, 10, no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, para tratar de uma infecção urinária. Na ocasião, Tiago Leifert apresentou o programa. Fausto recebeu alta nesta quarta-feira, 16, de acordo com a esposa, Luciana Cardoso.

No momento em que ele recebeu alta, Luciana chegou a declarar, em um post na rede social, que o marido apresentaria o próximo 'Domingão'. Contudo, após o anúncio da saída antecipada, ela mudou a legenda da publicação.

Com o afastamento, o apresentador sai da emissora sem uma despedida oficial. O apresentador Tiago Leifert, no comando do programa, foi elogiado por outros colegas da emissora e por telespectadores. Além disso, na terça-feira, 15, Luciano Huck confirmou para Pedro Bial que vai comandar os domingos da Globo.

Na entrevista, Huck ao comentar sobre o novo projeto, se referiu como sendo para ano que vem, momento em que, até então, Fausto iria para a emissora Band. "Tenho enorme respeito pelo Faustão. Ele sempre foi muito generoso. Será um privilégio enorme ocupar o horário dele", afirmou Huck.

Em janeiro, Faustão confirmou que deixaria no fim de 2021 o 'Domingão' e a TV Globo, emissora no qual trabalha desde 1989. Ele também citou que iria estrear um programa na Band no ano que vem. O apresentador assinou um contrato pelo período de cinco anos com a Band, local em que ele já trabalhou nos anos 1980. Contudo, a princípio, o contrato só passaria a valer a partir de janeiro de 2022. Ainda não há detalhes sobre o programa que ele comandará.

