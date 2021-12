Saiba quem é o responsável pelo olhar subjetivo de Santo

Fazer as cenas do olhar de 'Santo', personagem de Domingos Montagner, em "Velho Chico", não é para qualquer um. Por isso, o escolhido para a missão foi o fotógrafo Leandro Pagliaro, que também é o cinegrafista da novela.

Ao longo do folhetim e antes da morte do ator, os telespectadores já podiam notar a presença constante desta câmera subjetiva que acompanhava algumas cenas e os atores.

Não à toa, Pagliaro, que já tinha essa experiência e proximidade com o elenco, ganhou essa importante função, dada pelo diretor Luiz Fernando Carvalho. E a escolha dele agradou a todos, segundo a colunista Carla Bittencourt, da Telinha (jornal Extra).

Ainda segundo ela, os capítulos estão sendo editados com todo o cuidado para que as cenas com a câmera subjetiva continue encantando o público. O fim das gravações, que seria nesta terça-feira, 27, acontecerá na sexta, 30.

