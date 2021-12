Safadão e Ludmilla podem participar da 'Dança dos Famosos'

O primeiro semestre ainda está no início, mas os nomes dos possíveis participantes da "Dança dos Famosos" já começaram a surgir. Segundo a coluna Zapping, do jornal Agora S.Paulo, a produção da atração está de olho na funkeira Ludmilla e no cantor Wesley Safadão.

Apesar de sempre estarem com agenda cheia, outros cantores já participaram do reality de dança do Domingão do Faustão. Foi o caso de Gustavo Lima, em 2013 e Anitta, em 2014.

Outra possível participante é a atriz Camila Queiroz, revelação da novela "Verdade Secretas" (Globo).

