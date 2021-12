Sabrina Sato terá reality de sua vida na Record

Sabrina Sato vai estrear na Record com direito a reality show. De acordo com a coluna Outro Canal, da Folha de S. de Paulo, a rotina da nova contratada da casa vai virar atração na programação da emissora. com câmeras mostrando parte de seu dia a dia.

A ideia, segundo a coluna, é transformar o reality da vida de Sabrina em um dos quadros do programa de domingo que ela irá apresentar na Record. A estreia da atração, que ainda não tem nome definido, está prevista para março.

Sabrina ficou conhecida pelo público após partipar do reality show Big Brother Brasil 3, da Globo, em 2003.

