Ivete Sangalo será a primeira convidada do Programa da Sabrina, que estreia no dia 26 de abril, às 20h30, na Record.

O convite foi feito pela própria Sabrina que se encontrou com a artista baiana durante o BrazilFoundation em Miami, nos Estados Unidos. No evento, Ivete recebeu das mãos de Sabrina o prêmio Global Brazilian Award por seus 20 anos de carreira e atuação social como madrinha do projeto Quabales.

A notícia da presença de Ivete em seu programa foi contada por Sabrina ao canal Miami Lifestyle, apresentado por Karina Michelin no YouTube, no dia 15 de março.

"Ela vai estrear no meu programa. Temos que estrear com sorte, com a nossa grande estrela do Brasil", revelou a apresentadora.

"Vou ser a primeira, a última, vou ser todas. A maior expectativa do Brasil é em torno deste programa", completou Ivete.

Confira entrevista de Sabrina Sato e Ivete Sangalo ao canal Miami Lifestyle:

Da Redação Sabrina Sato terá Ivete na estreia de seu programa na Record

Veja fotos de Sabrina e Ivete em Miami:





adblock ativo