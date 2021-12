Sabrina Sato: "Sinto necessidade de me renovar"

Sabrina Sato estreia seu novo programa na Record no final do mês de março. Ela conta que sua equipe está sendo montada e que está participando de reuniões para definir o formato que a atração terá. "Eu gosto muito de auditório, de plateia, de contar histórias. Quero ter um programa em que as pessoas se sintam bem. Quero deixá-las com vontade de estar ali, como se estivessem na minha casa mesmo", diz a apresentadora.

No final de dezembro, a beldade deixou o Pânico na Band, após dez anos no grupo de humor. A repercussão foi grande e Sabrina agora enfrenta muitas especulações em torno de como será sua performance ao comandar uma atração sozinha.

Como vai ser seu programa na Record? É verdade que você deverá ter duas atrações, sendo uma delas um reality show?

Não, é apenas um programa. Depois quem sabe... mas eu não ouvi nada a respeito. É engraçado porque às vezes fico sabendo das coisas por meio dos jornalistas. Eu já tive duas reuniões com a direção da emissora para definirmos tudo certinho. Nós estamos na fase de montar equipe e queremos fazer algo que tenha a minha cara.

E o que seria a sua cara? O que não pode faltar no seu programa, por exemplo?

Eu gosto de gente, gosto muito de auditório, de plateia, de contar histórias. Eu quero ter um programa em que as pessoas se sintam bem. Quero deixá-las com vontade de estar ali, como se estivessem na minha casa mesmo. A minha casa vive cheia. Essa é uma característica da minha personalidade.

Quando o programa entrará no ar?

Estamos correndo para que a estreia aconteça no final de março, mas o mais importante é fazer um programa bacana. Espero que dê tempo.

O seu programa terá humor? O que você pode adiantar sobre esse formato?

Acredito que não será de humor, não. É claro que vai ser divertido, porque tem a ver com a minha personalidade. Mas não quero ter a pretensão de que ele tenha que ser engraçado. Ele será engraçado sem precisar ter graça, sabe? Vou deixar rolar.

Quem vai dirigir a atração? Isso já foi definido?

Eu não posso falar sobre isso nem do que já foi definido. É surpresa. Quem sabe eu não resolva fazer o teste do sofá para escolher esse diretor (risos). É claro que eu estou brincando.

Alguns críticos dizem que você não está preparada para comandar uma atração sozinha. Você teme as críticas que irão surgir após a estreia?

Se eu fosse dar ouvidos, nunca teria sido bailarina do Programa do Faustão, nunca teria entrando no Big Brother Brasil.

Você vai desfilar em duas escolas de samba e estrear um programa logo em seguida. Isso vai ser uma verdadeira maratona, certo?

Pois é, vai ser bem corrido, porque tem os ensaios, as reuniões na Record, e ainda vou ter que gravar os pilotos (programas testes). O meu namorado vai ter que entender esse lado, e agora acabou de nascer o meu sobrinho, o Felipinho.

adblock ativo