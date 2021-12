Sabrina Sato se despede do Pânico pelo Facebook

Sabrina Sato usou sua página no Facebook para mandar uma mensagem de despedida para equipe do Pânico, da Band, no início da madrugada desta segunda-feira, 16. No texto, a apresentadora começa dizendo que a mensagem não é um comunicado nem nota enviada à imprensa, mas sim palavras que vem de seu coração.

Sabrina lembrou os 10 anos de parceria com os outros integrantes e afirmou que "inquietações artísticas" a levaram a deixar o programa. "Hoje, 10 anos depois, sinto que é hora da filha sair de casa, andar sozinha. Tenho inquietações artísticas que preciso perseguir e desejos em minha vida pessoal que começam a despertar", escreveu.

A apresentadora também falou da saudade que vai sentir: "Dói muito entender que a partir de agora não estarei mais sentada naquele sofá domingo à noite com minha família", disse ela.

E das incertezas e desafios do futuro: "Não sei se esse é o caminho certo ou errado. Pra falar a verdade não estou nem pensando nisso. Só sei que algo grita alto dentro de mim dizendo que esse é meu caminho, torto ou reto, o meu caminho, o que eu acredito".

Recentemente, a apresentadora assinou contrato com a Record. Na nova emissora, ela irá apresentar um programa dominical que tem estreia prevista para março de 2014.

