Sabrina Sato é alvo de inveja na Record

A inveja é prato que se come pelando na Record. O que tem de cidadão na emissora tentando puxar o tapete de Sabrina Sato antes mesmo de sua estreia é inacreditável. Há até uma "central de boatos" destinada a criar insegurança na ex-funcionária do Pânico.



Famosos em O Aprendiz

Uma coisa é atrair desconhecidos dispostos a tudo para aparecer na TV e disputar uma vaga de trabalho nas empresas de Roberto Justus com salário anual de seis dígitos. Outra coisa é conseguir que celebridades interrompam suas vidas por algumas semanas para participar desse mesmo programa com direito a cachê na casa dos R$ 50 mil. Não está fácil para a Record achar participantes para a próxima temporada do reality O Aprendiz - Celebridade...

E o salário, ó!

Muitos famosos que foram convidados para fazer o programa, ainda sem data de estreia, mas declinaram. O fato é que algumas celebridades sondadas ganham R$ 50 mil por uma única ação publicitária e acham o valor baixo demais para passar semanas dentro de estúdio e ainda com um período de confinamento. "Não, obrigado", tem sido a resposta mais comum ouvida pela Record após os convites.

Medo do povo

No lançamento da nova novela das 21h30 da Globo, Em Família, chamou a atenção como a cantora Ana Carolina se manteve afastada das pessoas comuns, do outro lado da grade, pedindo autógrafos. Pessoas próximas a ela disseram que ela estava ressabiada após um fã (se é que pode ser chamado assim) tentou agredi-la durante um show recente.

Notem que...

... a notícia está correta. A boa e velha "novela das 8" da Globo agora começa por volta de 21h30.

Nervosinho

Ainda na festa, Gabriel Braga Nunes também chamou a atenção: pelo mau humor com que tratou os jornalistas, a quem os chama de "malas". Mas quando precisa divulgar pecinha de teatro ou outro trabalho, aí não são mais "malas". São parceiros, amigos, brothers, "chapas", certo?

Flórida

O Estado da Flórida é o destino provável de Xuxa, que está de mudança para os Estados Unidos com Sasha, Juno e até os cachorros. Mas ela vai manter sua humilde choupana no Rio de Janeiro, para quando precisar.

Santo só após a morte

Chico Anysio ficou anos mofando na "geladeira" na Globo, até sua morte, em 2012. Agora a emissora sempre o "homenageia" com reprises no canal a cabo Viva e em constantes lançamentos de episódios da Escolinha do Professor Raimundo em DVDs.

Globo sempre "homenageia" humorista com reprises no canal a cabo Viva (Foto: Divulgação)

