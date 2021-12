Sabrina é chamada de "traíra" pela equipe do Pânico

A produção e direção do Pânico não digeriram muito bem as negociações entre a humorista Sabrina Sato e a Rede Record. A emissora lhe propôs um salário várias vezes mais alto que o que ela recebe atualmente na Band e ainda sugeriu um contrato de licenciamento de produtos. Somados, os dois rendimentos podem elevar os ganhos de Sabrina para a faixa dos R$ 700 mil. Hoje, ao todo ela recebe cerca de R$ 300 mil - sem contar presença em eventos...

Mágoa

O ressentimento com a negociação fez com que alguns membros da direção do Pânico aplicassem uma "geladeira" em Sabrina já a partir deste domingo. Ou seja, ela já não apareceria no programa mesmo que não fechasse contrato com a Record. Isso já lhe renderia prejuízo porque Sabrina é uma das integrantes do Pânico que mais recebe com testemunhos e merchandisings de produtos.

A pergunta é...

Quais dos "paniqueiros" rejeitaria uma proposta de R$ 700 mil para mudar para a Record. Talvez até Tutinha...

Lobby

Ratinho e seu filho estão entre os principais lobbistas que defendem que o SBT venda ao menos umas duas horas diárias de suas madrugadas para a Igreja Mundial, do apóstolo Valdemiro Santiago.

Aliás...

Record, Band, RedeTV!e até Gazeta já estão se movimentando nos bastidores para impedir que seja aprovada em Brasília uma lei que proíba emissoras de TV de vender pedaços da grade de programação para terceiros - inclusive igrejas. A caduca lei em vigor permite que as emissoras vendam até 25% de sua programação para propagandas, mas, na prática, com a venda de espaço para igrejas, elas extrapolam - e muito- esse limite.

Quase lá

SBT e Carlos Nascimento praticamente já fecharam o acordo de renovação de contrato, que vence em no final de janeiro. O novo contrato tem valor por mais um ano. Nascimento atualmente faz um tratamento de câncer no intestino.

Duplicata

Desvalorizada quando comparada à badalação que Fátima Bernardes vem ganhando da Globo nos últimos meses, Ana Maria Braga, Louro José e o Mais Você continuam dando mais ibope que o Encontro com Fátima. Do jeito que o mundo dos pistolões é na Globo, é bem capaz de tirarem o Mais Você do ar para que não haja mais comparação. Aliás, o programa de Fátima é um enorme "pé". Chatérrimo, repetitivo e insosso. Como a apresentadora, que nunca devia ter saído do JN.

adblock ativo