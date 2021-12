Russo vai dar corretivo em Rosângela e Jéssica

Nos próximos capítulos de "Salve Jorge" (Globo), Rosângela (Paloma Bernardi) decide não ficar mais batendo de frente com Russo (Adriano Garib). Quem não gosta nada disso é Jéssica (Carolina Dieckmann). A loura resolve tirar satisfações com a colega. As duas saem no tapa e o barraco é armado em plena boate. Russo pega as duas e dá um corretivo nas moças.

