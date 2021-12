Russo deixa a Globo após 50 anos na TV

O famoso assistente de palco Russo foi desligado da TV Globo, após 50 anos de trabalho na emissora.

Adriana Mello, que vive com Russo há mais de dez anos, revelou ao jornal Extra que ele ainda não se acostumou com a ideia de não ir trabalhar. "Às vezes, ele acorda e pergunta se está de férias. Tem sido muito difícil para ele se acostumar com a ideia da aposentadoria", disse.

Russo, que está prestes a completar 84 anos, já não tinha mais condições de encarar a rotina do Projac. O assistente já fez cinco cirurgias de ponte de safena e toma remédios por conta do infarto que sofreu há dois anos.

Ele estava aposentado desde os 65 anos, mas continuava trabalhando na emissora até pouco tempo.

Russo ficou conhecido por trabalhar ao lado de Chacrinha. Em seguida, ele passou pelo programa da Xuxa, onde era constantemente chamado pela apresentadora, e por Luciano Huck.

