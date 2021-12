Rua Augusta estreia dia 15 com destaque para o cenário underground de SP

De uma forma quase invariável, dar chance às produções audiovisuais brasileiras é essencial. Conhecer nossos diretores, nossos espaços, atores e tramas faz parte de uma experiência muito rica: primeiro, a de valorizar o nacional e, depois, de abstrair um pouco da mente esse estrangeirismo tão enraizado nas nossas referências culturais.

É a partir deste cenário que observamos Rua Augusta, primeira série de ficção do canal TNT no Brasil e que estreia em 15 de março, às 22h30, com direto a episódio duplo. No centro da trama, como o nome já indica, está uma das ruas mais conhecidas de São Paulo, famosa pelas suas casas noturnas e o submundo da prostituição.

Os diretores da produção, Pedro Morelli e Fábio Mendonça, e a atriz principal, Fiorella Mattheis, conversaram com a coluna sobre os rumos da série e quais as discussões que ela pretende abordar nos 12 episódios da sua primeira temporada.

“O projeto é baseado numa série israelense chamada Allenby Street, o nome da rua da vida noturna de Tel Aviv. A Rua Augusta, além de ser a mais emblemática da vida noturna paulistana, traz alguns traços especiais”, comenta Morelli sobre a diversidade de transeuntes e o fato de que, nesse cenário, não é incomum os trabalhadores saindo cedo e cruzando com o público das baladas e festas voltando para casa.

Esse contexto “boêmio” é contado muito a partir da visão de Mika, personagem de Fiorella que se divide entra boates em um misto de trabalho e diversão, ocultando e fugindo um pouco do seu passado (trama clichê, ok, mas real e tem seu mérito).

“O roteiro é eletrizante. Esta é minha primeira protagonista e ela é bastante desafiadora. Estava com saudades da entrega que é um personagem dramático. O mergulho que se faz para encontrar essa personagem dentro de mim. É um processo longo, dolorido, que você fica com dúvidas e insegura”, pontua a atriz.

Imersão

Em cena, jaquetas de couro, jogos de luzes e sons típicos das casas noturnas competem com cenas de danças eróticas. Para entrar no papel, Fiorella fez laboratório na Rua Augusta e conheceu mais de 30 prostitutas que a ajudaram a compreender esse universo e ter uma visão ampla do que faria com a personagem.

O processo de gravação dos episódios foi intenso, durante o qual ela precisou passar uma temporada de três meses em São Paulo. “Por ser uma série sobre a Rua Augusta, fizemos semanas de noturnas das oito da noite às oito da manhã”, conta. Adaptar o roteiro, explicam os diretores, foi uma parte trabalhosa da preparação da série. Foram necessários cinco meses só nisso. E, entre escolha do elenco e ensaios, mais seis foram precisos para deixar tudo redondo.

Com a primeira temporada, o objetivo é mostrar o contexto da série: as nuances da rua e as múltiplas facetas de quem a cerca. “Rua Augusta conta uma história de amor e uma história de família por meio de um crime que acontece em uma das ruas mais baladeiras de São Paulo. Falamos de valores básicos do relacionamento humano como amor, traição, fidelidade, loucura, traumas de maneira tão extremada quanto pode ser uma noitada na Rua Augusta”, explica Mendonça.

Mercado aquecido

Para além de mostrar o que acontece na região e o peso das nossas escolhas, os diretores defendem exatamente o que falamos no começo: a necessidade de apoiar o audiovisual produzido aqui. “ O mercado está aquecido pois os canais a cabo estão produzindo muitas séries. Isso é excelente para o audiovisual brasileiro se formar como indústria. Temos cada vez mais profissionais qualificados trabalhando com frequência em projetos audiovisuais. A tendência é que a qualidade das nossas produções só aumente com os anos”, salienta Morelli.

“O maior desafio do audiovisual brasileiro é encontrar uma forma de produzir peças de alta qualidade como as que encontramos nos players internacionais com uma realidade orçamentária bem menor”, pontua Mendonça. “A série tem todas as qualidades de projetos internacionais com uma assinatura brasileira. Isso a torna mais próxima do público brasileiro que se identifica com o universo e com os personagens retratados. Acredito que essa seja a busca. Séries poderosas para o nosso público que mantenham os mesmos valores estéticos e formais dos projetos internacionais”.

Baseado no primeiro episódio, ao qual esta coluna teve acesso antecipadamente, a produção tem potencial. Faltam ajustes aqui e acolá, muito mais em termos de elenco do que em linguagem. O tema é interessante. Com um pouquinho mais de naturalidade, pode se desenvolver temporadas afora.

