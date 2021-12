Rosana Jatobá volta à TV como apresentadora do canal NatGeo

A jornalista baiana Rosana Jatobá, que deixou a TV Globo em março do último ano, está de volta à televisão como apresentadora do Super Domingo, no canal NatGeo. A estreia acontece hoje, às 21 horas. O programa tem duas horas de duração e apresenta documentários que tratam de temas relacionados ao Brasil e a outros países.

"Vou apresentar grandes documentários sobre temas impactantes, nacionais e internacionais. O Super Domingo abordará diversos temas de interesse mundial, passando pela cultura dos povos, pela História, ciência e meio ambiente", explica a apresentadora. O programa de hoje traz o documentário inédito Mataram o Presidente, sobre a morte dos presidentes norte-americanos Abraham Lincoln (1809-1865) e John Kennedy (1917-1963).

A motivação da baiana para voltar à TV depois de quase um ano foi a qualidade do conteúdo. "Aceitei a proposta de ser a apresentadora do Super Domingo tendo em vista a qualidade do conteúdo exibido pelo canal, os formatos modernos e inovadores dos programas e o tratamento apurado das imagens", revela.

Outros projetos - O NatGeo faz parte do Grupo Fox, que possui outros diversos canais na TV por assinatura, como o Fox, FX e Bem Simples. Para este último, Jatobá discute com o Grupo a possibilidade de criar um programa sobre sustentabilidade. "Estou em tratativas com a Fox para formatar um programa sobre dicas de sustentabilidade, com foco em consumo consciente. Estamos amadurecendo o assunto", adianta a jornalista.

A baiana tem se dedicado a estudar o tema sugerido para o programa, e já fez, inclusive, um mestrado sobre o assunto. "Nos últimos anos, mergulhei fundo nos temas relacionados à sustentabilidade, minha grande paixão. Ainda na Globo, fiz mestrado em gestão e tecnologias ambientais, pela USP, e passei a devorar a literatura sobre o assunto. Foi o preparo para alçar maiores voos", conta.

Trabalhos - Além do novo projeto na televisão, a jornalista se dedica a diversos trabalhos, quase todos voltados para o tema da sustentabilidade. "Estou focada em vários projetos de mídias diferentes: rádio, portal na internet, livro de crônicas, mediação e apresentação de eventos corporativos, palestras, vídeos, campanhas...", enumera.

Apesar de trabalhar em diversas mídias, Jatobá confessa que tem um preferido. "Adoro rádio, é lá que eu exercito o improviso e discorro com profundidade sobre os temas da sustentabilidade". Ela atua na Rádio Globo com os programas diários Consumo Consciente e Biodiversidade e, a partir do dia 9, apresenta um talk show semanal.

O portal será Universo Jatobá e tratará de bem-estar, maternidade e sustentabilidade. O lançamento está previsto para este mês. Já o livro se chama Questões de Pele e traz, segundo ela, crônicas que tratam de questões da sustentabilidade de forma leve, bem-humorada e de fácil compreensão. O lançamento acontece em abril.

Sobre a Bahia, Rosana Jatobá ressalta o aprendizado profissional. "Aproveito para agradecer a oportunidade de falar para o Jornal A Tarde, veiculo que me inspirou por muitos anos.Sou baiana, amo minha terra e meu povo e fico muito orgulhosa de dizer que grande parte do meu aprendizado profissional se deu em Salvador. Cursei Direito na UCSal e Jornalismo na Ufba, Fui repórter na cidade por quatro anos, antes de partir para São Paulo, e considero este período rico de experiências e a base essencial para avançar".

