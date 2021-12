Romance de Regina e Vinícius será boicotado em Babilônia

Regina, personagem de Camila Pitanga na novela Babilônia (Globo), vai viajar em lua de mel com Vinícius (Thiago Fragoso) nos próximos capítulos da trama. Em uma pousada na região serrana do Rio de Janeiro, os dois protagonizarão cenas quentes e trocarão juras de amor a partir do capítulo do dia 10 de abril.

Após uma série de conflitos, o casal terá alguns dias de paz. Porém, Cris (Tainá Müller), ex-mulher do advogado, tentará se reconciliar com ele e fará de tudo para boicotar o romance. Cris desistirá de morar fora do país e irá tomar sol perto da barraca de Regina para humilhar a vendedora.



As duas vão trocar algumas farpas. Com raiva, a moça correrá para a casa de Vinícius para seduzi-lo. Porém, o advogado se recusará a transar com ela. Cris, então, deixará um brinco cair de propósito. Regina chegará na sequência e encontrará a joia.

"Minha intuição gritou quando aquela ensebada saiu da praia! Eu manjo o olhar de vadia que quer aprontar! E você escorregou na baba de quiabo, né? No meio do bem-bom caiu o brinco", vai disparar a vendedora.

Vinícius conseguirá contornar a situação, convencerá Regina que não fez nada e pedirá para Cris desistir dele. Mas esse é só o primeiro problema que a administradora de hotéis vai causar na vida dos pombinhos. A partir daí a relação de Vinícius e Regina vai viver na berlinda.

"Eu trabalho há muito anos e uma das coisas que aprendi é não criar expectativas. O que vai acontecer só os autores sabem, mas é importante essa chance que a personagem está se dando para ser feliz", comenta Camila Pitanga.

A atriz defende Babilônia, apesar de a trama ter registrado uma queda na audiência do horário nobre. "O que vale é que estou trabalhando com uma equipe que se curte e é apaixonada pelo que faz. É uma emoção trabalhar com Glória Pires e Adriana Esteves. Fiquei nervosa na primeira vez que gravei com a Glória porque ela é uma atriz que admiro muito. É uma troca tão bonita, tão generosa", diz Camila.

Bebel

A beldade também tem uma relação muito especial com os autores da trama: Gilberto Braga, Ricardo Linhares eJoão Ximenes Braga. Os dois primeiros criaram a prostituta Bebel, de Paraíso Tropical (2007), uma das personagens mais marcantes da carreira de Camila Pitanga.

"Recentemente, eu assisti a algumas cenas de Dancin' Days (1978) no canal Viva. Tanta coisa boa que já estava acontecendo ali, tantas situações extraordinárias. Eles me deram papéis muito diversificados. Teve também a Carol de Insensato Coração (2011), que tinha uma pegada muito diferente da Isabel de Lado a Lado (2012). Eu me sinto apadrinhada de certa maneira por eles", declara.

Para compor a atual personagem, Camila Pitanga clareou os cabelos e não faz escova. Como Regina vive na praia, a atriz lava o cabelo em casa, passa um produto para cachear e deixa secar naturalmente.



"Estou amando! Só chego para fazer a maquiagem, que é rápida porque não uso quase nada", conta ela.

A personagem também usa muito short e aparece de top, com a barriga de fora. "Tenho sorte de conseguir me manter bem e fugir do efeito sanfona. Fiz o processo de reeducação alimentar e consigo manter até hoje. Gosto de me cuidar, sim! Tem gente que é desencanada, mas esse não é o meu caso. A minha preocupação é com a saúde e a vitalidade. Preciso disso para fazer esses inúmeros papéis."

