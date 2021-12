Rodrigo Santoro vai protagonizar próxima novela das 21h

Após se dedicar ao cinema nos últimos anos, Rodrigo Santoro vai ser o protagonista da primeira fase de "Velho Chico", novela de Benedito Ruy Barbosa que vai substituir "A Regra do Jogo", em abril de 2016.

"Fiquei muito feliz com o convite do Luiz Fernando [Carvalho, diretor-geral de Velho Chico], que é um grande parceiro, e com a oportunidade de trabalhar com o Benedito [Ruy Barbosa]. Acho que vai ser um reencontro com o público e com a Globo, que foi onde eu comecei. Faz tempo que sinto saudades de trabalhar em casa", disse Santoro em nota oficial da Rede Globo. A última novela da qual ele participou foi Mulheres Apaixonadas, de 2003.

Além de Santoro, estão confirmados no elenco Tarcísio Meira, Selma Egrei, Marcos Palmeiras, Letícia Sabatella, Marcelo Serrado, Irandhir Santos, Dira Paes, Rodrigo Lombardi, Fabiula Nascimento e Umberto Magnani.

