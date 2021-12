Rodrigo Santoro exibe cicatriz em teaser de "Westworld"

A carreira internacional de Rodrigo Santoro está cada dia mais atuante nos Estados Unidos. De volta à TV norte-americana, o ator brasileiro aparece rapidamente no primeiro teaser da nova série da HBO, "Westworld", divulgado no domingo, 9. Na imagem, Santoro surge com um chapéu de caubói e uma cicatriz no rosto.

A série, uma adaptação de um filme de Michael Crichton ("Jurassic Park") de 1973, se passa em um parque temático futurístico que reproduz diversos períodos históricos, como a época medieval e dos caubóis, onde os androides passam a atacar os visitantes.

Apesar da semelhança com a história do filme, Jonathan Nolan (roteirista de "Interestelar", "O Cavaleiro das Trevas"), criador da atração, garantiu que há diferenças importantes entre o longa e a série de TV.

Além de Santoro, o teaser também mostra o protagonista, Anthony Hopkins, que será o diretor Dr. Ford - responsável pelo parque. No elenco, ainda estão nomes como Ed Harris, James Marsden, Evan Rachel Wood e Jeffrey Wright.



O lançamento da série está previsto para 2016.

