Rodrigo Faro pode ocupar lugar de Gugu Liberato, diz coluna

Gugu Liberato deve estar sem conseguir colocar a cabeça no travesseiro. Além de saber que Programa do Gugu vai perder os dois quadros de maior audiência - De Volta pro Meu Aconchego e Sonhar Mais um Sonho - há rumores que a Record estaria fazendo os cortes como forma de pressionar o apresentador a pedir demissão. De acordo com a coluna Leo Dias, a decisão foi tomada em reunião a portas fechadas realizada esta semana. A emissora, ainda segundo a coluna, quer Rodrigo Faro no comando da atração.

Para despistar Gugu, a Record explicou que a extinção dos quadros é por causa da crise financeira que a emissora está passando. O apresentador já havia perdido o diretor do programa, Antônio Galvão de França, e já está sabendo que as bailarinas serão dispensadas. No palco, ao lado do apresentador, ficarão apenas as assistentes Camila e Rafinha.

Apesar do salário de R$ 3 milhões mensais, Gugu está bem descontente e estaria cogitando voltar para o SBT. Na Record, Gugu poderia assumir um programa aos sábados, no lugar do Melhor do Brasil, ou aceitar reduzir seu salário.

