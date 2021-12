Rodrigo Faro estreia aos domingos com O Melhor do Brasil

Apresentado por Rodrigo Faro, o programa O Melhor do Brasil passa a ser exibido na programação da TV record aos domingos. A mudança já vale a partir deste domingo, 16, das 15h30 às 19h30.

O Presidente do Comitê Artístico da Record, Mafran Dutra, explicou que, como já ocorria com a edição de sábado, O Melhor do Brasil não será exibido ao vivo, por conta da grande quantidade de cenários.

Um dos destaques do programa de estreia aos domingos é o quadro "Dança Gatinho", no qual Rodrigo Faro recebe como convidada a sua própria mulher, Vera Viel, em uma apresentação do musical Grease.

"Estou super ansioso, nervoso, não estou dormindo direito. Meu grande sonho sempre foi apresentar um programa aos domingos, mas não achava que isso fosse acontecer em tão pouco tempo. Quero buscar meu espaço no coração das pessoas, dos jovens. Humildade e trabalho são os meus lemas para este desafio", revelou Faro, durante entrevista coletiva condecida na última terça-feira, 11. .

