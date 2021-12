Robertos Justos vai apresentar novo reality com esposa

Fora da TV desde o fim da última edição de A Fazenda, o apresentador Roberto Justos já tem data para voltar à tela da Record em 2016. De acordo com o colunista Léo Dias, do jornal o Dia, Justos e a esposa, Ana Paula Siebert, vão apresentar um reality de casais no mês de abril.

O programa seria a versão brasileira do reality "Power Couple". A competição tem o objetivo de confinar casais em uma casa, onde eles disputarão vários desafios para testar o quanto se conhecem.

Segundo Léo, a emissora pensou, inicialmente, em colocar César Filho e Elaine Mickely no comando do programa. No entanto, devido a problemas na contratação de Elaine, o casal teve que ser trocado.

As gravações, que começam no dia 24 de fevereiro, devem durar cerca de 40 dias. A final será ao vivo e todos os participantes vão se reencontrar.

adblock ativo