Roberto Justus volta com o Aprendiz em setembro

Depois de uma pausa no ano passado, o reality show O Aprendiz voltará ao ar na segunda quinzena de setembro na Record. A versão brasileira do programa, que foi lançada em 2004, vai reunir 16 participantes em busca do prêmio de R$ 1 milhão e de um salário mensal de R$ 20 mil por um ano em uma das sete empresas do publicitário Roberto Justus, que, por sua vez, está retomando o posto de apresentador da atração.

Como Justus ficou afastado do programa enquanto trabalhava no SBT, tendo sido substituído por João Dória Jr. por dois anos (2010 e 2011), a emissora promove uma temporada de retorno não só do apresentador como de candidatos de edições passadas. Desta vez, o reality não terá inscrições, pois todos os 16 escolhidos já foram "demitidos" em temporadas anteriores da atração.

"Pensamos no que podíamos fazer de diferente e chegamos à conclusão de que seria interessante ter o desafio de testar pessoas que já passaram pelo programa. Vamos fazer com eles o que fazem com a gente lá fora, vamos colocar pressão e quem se destacar não será demitido desta vez", explica Justus, que ainda declara que "errar pela segunda vez é burrice".

Segunda chance - Por promover uma segunda chance aos ex-participantes, esta 9ª temporada vai se chamar Aprendiz - O Retorno. Segundo Ricardo Justus, filho do apresentador e um dos diretores da atração, a aposta em trazer ex-demitidos que poderiam ter ganhado em outras edições vai acirrar a competitividade. "Entre eles, a exigência vai ser maior. Os selecionados querem provar que são capazes", diz.

Sigilo - Justus não adianta quem está na disputa. Todos os candidatos assinaram um contrato com a Record no qual têmde manter a participação em sigilo até a emissora os trancafiar em um hotel no final do mês de agosto. Os escolhidos ficarão 49 dias gravando o programa e somente dois deles voltam para a grande final, que será realizada em dezembro, muito provavelmente no dia 17.

Walter Longo continua no posto de conselheiro de Justus e uma empresária já foi convidada para ocupar uma das cadeiras ao lado do apresentador. "Vai ser uma mulher e muito preparada. Ela é ligada ao mundo executivo, só não posso dizer quem é porque o contrato dela ainda não foi fechado, mas está muito bem encaminhado", conta Justus.

O apresentador também adianta que não selecionou participantes polêmicos, pois seu critério de escolha se pautou em quem merecia uma segunda chance e só estão voltando pessoas que cumpriram as regras do reality show no passado. "De uma lista com cerca de 120 pessoas, escolhemos quem pode render. Todos estavam trabalhando, não tinha nenhum desempregado. Teve escolhido que eu mesmo tive de ligar para o chefe para pedir a liberação", comenta Justus.

Versão com celebridades - A direção da Record assume que pensou em fazer uma versão com celebridades, projeto que não foi descartado para o futuro. Não é segredo também que O Aprendiz - O Retorno está sendo lançado previamente para promover o programa junto ao mercado publicitário.

De acordo com Mafran Dutra, presidente do Comitê Artístico da emissora, essa é uma franquia de sucesso. "É um projeto que jamais deveria ter parado", diz o executivo, enquanto Justus deixa claro que o projeto é muito rentável para a emissora. "Praticamente duas cotas de patrocínio master já foram fechadas. É um programa com boas oportunidades comerciais e ações de merchandising", diz ele.

O programa será exibido nas noites de terça-feira, mas na reta final deve passar a ser exibido duas vezes por semana. Justus ainda continuará no comando do Roberto Justus +, que vai ao ar nas noites de segunda-feira. O talk show praticamente vai ser incorporado ao reality, mostrando os bastidores de O Aprendiz - O Retorno e repercutindo tarefas e demissões.

Apaixonado por TV - O empresário Roberto Justus, que hoje não preside mais nenhuma de suas empresas, está mesmo focado no trabalho que exerce diante das câmeras. Além dos dois programas da Record, Roberto Justus + e Aprendiz - O Retorno, ele deve ter um terceiro programa na TV paga ainda neste ano.

Justus revela que tem contrato com a Record até 2015 e que o acordo prevê que ele apresente dois programas na emissora. No entanto, o apresentador não confirma se em 2014 o formato de O Aprendiz continua na grade de programação.

