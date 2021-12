Roberto Birindelli fala sobre os rumos de Josué em "Império"

A carreira de ator de Roberto Birindelli começou há mais de 30 anos. Mas só agora, na pele do capanga Josué, de Império (Globo), o uruguaio está sentindo com mais intensidade a popularidade que um personagem pode trazer. E Roberto espera que esse assédio cresça ainda mais, já que a participação do "braço direito" do comendador José Alfredo (Alexandre Nero), se intensificará nos próximos capítulos. "Esse reconhecimento é maravilhoso, me deixa bastante orgulhoso. Mas confesso que fico feliz por poder sair tranquilamente para almoçar ou jantar. Vejo a dificuldade que Chay Suede e Alexandre Nero, por exemplo, passam", diz o ator, que mora no Brasil desde os 15 anos. Ele é mais um dos atores que ganharam a simpatia de Aguinaldo Silva depois da participação em Poder Paralelo, de Lauro César Muniz, exibida pela TV Record.

Josué estava muito ligado à Helena, personagem da Julia Fajardo. Mas, agora, seus conflitos são puramente ligados ao comendador. O que aconteceu?

Essa história não andou; acontece. Na sinopse, ele começaria com a Helena e, depois, se apaixonaria por outra e terminaria com uma terceira mulher. Acho que essas coisas podem aparecer a partir de agora. Na festa do 100º capítulo, Aguinaldo Silva comentou que vinha novidade. Eu pedi para ele nem me contar, porque gosto de me surpreender.

De onde vem essa devoção que o Josué tem pelo José Alfredo?

Esse é um ponto interessante. Eu me faço essa pergunta também. O comendador deve ter tirado Josué de um buraco muito fundo para que essa admiração toda tenha sido construída. E imagino que ele deva ter um salário muito gordo no fim de cada mês. Mas isso ainda vai ser explicado.

Como você chegou à novela Império?

O Aguinaldo me mandou um e-mail perguntando se eu toparia fazer uma novela do início ao fim e eu respondi que sim. É claro que eu queria. Eu tinha feito uma participação em "Duas Caras", como um fotógrafo, mas nem sei de onde o Aguinaldo gostava do meu trabalho. Talvez tenha sido por causa de "Poder Paralelo", porque foi uma novela que abriu muitas portas para mim.

A relação do Josué com o comendador é bem parecida com a que o Tucci, seu personagem em Poder Paralelo, tinha com o Tony (Gabriel Braga Nunes). Isso influenciou você?

Não, porque cada trabalho é um trabalho. No início da novela não temos dados para imaginarmos o que pode acontecer. O Josué salvou a vida do comendador, eles estão juntos há 30 anos. Josué é um cara que faz de tudo para o José Alfredo. Mas vem muita doideira por aí e com o Josué envolvido em todas elas. Muitos segredos vão ser revelados nos próximos capítulos.

Você nasceu no Uruguai e veio para o Brasil na adolescência. Por quê?

Eu nasci em Montevidéu e permaneci lá até os 15 anos, quando me mudei para Porto Alegre. Vim para o Brasil porque, do prédio onde eu morava, que tinha 12 andares, sobraram só cinco. O exército sumiu com as pessoas. Saí do Uruguai na época do golpe militar e tinha pouca perspectiva lá. Não só de crescimento, mas de sobrevivência mesmo.

Por que Porto Alegre?

Nós queríamos mesmo ir para São Paulo, embora tivéssemos parentes na Argentina que poderiam nos ajudar. Mas, por algum motivo que já não sei qual foi, meus pais acabaram optando por Porto Alegre. Viemos os três e fiquei triste, porque meu sonho era estudar em Montevidéu. Sou arquiteto e a faculdade de Arquitetura de lá é reconhecida no mundo inteiro. Mas não deu para eu concluir esse plano.

adblock ativo