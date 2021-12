"Rir é bom", diz atriz Samantha Schmütz

A TV já faz parte da vida de Samantha Schmütz há quase 10 anos, quando passou a integrar o elenco do humorístico Zorra Total, na Globo, em 2006. Mas curiosamente sua única experiência em novelas tinha sido a inexpressiva Célia em Pé na Jaca, no mesmo ano, empregada da protagonista Maria Bô (Fernanda Lima). Isso até ser chamada para viver a pobretona Isadora de Totalmente Demais.

Conhecida por todos pelo apelido Dorinha, a espaçosa irmã da executiva Carolina (Juliana Paes) marca uma nova fase na carreira de Samantha, que se mostra aberta a outras possibilidades nos folhetins. "Sinto que tenho liberdade para criar e busco novos desafios na televisão. Curtiria fazer uma vilã", avisa ela, que também é contratada do Multishow, onde participa do seriado Vai Que Cola.

Samantha sabe que o momento atual é bem fértil para os humoristas da nova geração. Se antes a comédia era vista até de maneira pejorativa por muitos profissionais da TV, agora as investidas para tê-los no elenco de grandes produções são constantes. "É bom rir e estamos tão sem esperança no Brasil que o público acaba recarregando as baterias com o humor. Além disso, a gente consegue fazer críticas criativas a partir dele. Fico feliz por ter encontrado meu espaço nesse grupo", analisa a atriz.

Na entrevista a seguir, a atriz fala um pouco mais sobre esse trabalho e como encara o preconceito às mulheres que investem na comédia.

Você só tinha participado de uma novela, Pé na Jaca, entre 2006 e 2007. Por que quis entrar em Totalmente Demais?

Quando me chamaram, aceitei porque era algo que eu não tinha feito ainda. Pelo menos não com esse grau de importância, já que em Pé na Jaca era um papel bem pequeno. Entendi que seria um bom exercício nesse momento da minha vida.

Você é conhecida por fazer humor na TV e está justamente em um núcleo cômico de Totalmente Demais. Sente receio de comparações com outros trabalhos?

Ah, novela das 19h é sempre mais leve, então era meio natural que minha participação fosse voltada para a comédia. Mas acho que as comparações são problemas de quem quiser perder tempo com isso. Eu faço o que sei e estudei bastante para ocupar o posto em que estou hoje. É claro que eu quero agradar, só que, se alguém achar que não está legal, paciência.

Você contracena bastante com a Juliana Paes. Vocês duas já se conheciam antes?

Já, a gente é da mesma cidade, Niterói (RJ), e estudamos no São Vicente de Paulo (tradicional colégio localizado no bairro de Icaraí, Zona Sul de Niterói). Tínhamos alguns amigos em comum inclusive.

Muitas mulheres que trabalham com humor reclamam de preconceitos. Sente isso?

Ele existe. Porém, cada vez mais, conseguimos mostrar nossa versatilidade. Sou formada como atriz, faço aula de canto e estudei balé ao longo de toda a minha vida. Tento ser uma artista completa. Eu não tenho problema em explorar minha sensualidade, por exemplo. Desde que seja em um trabalho de bom gosto, com uma equipe legal e pessoas em quem confio.

Fala-se muito sobre a ascensão da classe "C" e de como isso mexeu na forma de fazer TV aberta e fechada no Brasil. Na sua visão, essa mudança foi fundamental para a atual valorização do humor?

As pessoas agora têm mais acesso aos canais a cabo e ao próprio aparelho de televisão, é um fato. E, sim, isso favorece o humor, não há dúvida. Mas eu não gosto de diferenciar os meus trabalhos entre as classes sociais. Não sou o tipo de atriz que classifica sua arte como voltada para um tipo de pessoa ou para outro. Essa segmentação não faz parte da minha vida. Eu foco no ser humano, independentemente do que ele tem ou de onde ele vem. Às vezes, a gente nem fala a mesma língua do público e é capaz de fazê-lo rir.

