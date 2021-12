Rio de heróis e malandros em Pecado Mortal

Com direito a muitas cenas de ação, homens descamisados e, ainda, romances e vilania, a nova trama da Record, Pecado Mortal, é realmente um folhetim com todas as características de uma novela de Carlos Lombardi. Depois de 31 anos de TV Globo, o autor consagrado em tramas como Vereda Tropical, Bebê a Bordo, Quatro Por Quatro e Kubanacan chega à nova casa para contar uma história que se passa na década de 1970, época que marcou o Rio de Janeiro, principalmente no que se refere à criminalidade. Mas não é só isso: o período também registra uma inocência perdida com o alto consumo de drogas, a moda marcada pelas calças bocas de sino, roupas coloridas e a inesquecível discoteca.

Tudo está inserido no folhetim e é nessa viagem ao túnel do tempo que o autor promete contar mais uma vez com uma trama ágil, falando do aumento das favelas, da disputa pelo poder entre traficantes e bicheiros da cidade. "As minhas novelas sempre têm humor, drama, ação, aventura, humor e cinismo. Tanto que distribuí esses ingredientes em vários personagens", diz o autor Carlos Lombardi

Um dos descamisados da vez, Fernando Pavão, que na trama vive o hippie Carlão, marido da promotora de justiça Patrícia (Simone Spoladore), é dono de uma escolinha infantil e seu mundo desmorona quando é acusado de abusar de um aluno. E não será fácil provar sua inocência, já que Carlão guarda o segredo de ter a sua identidade falsa. "A Record deu um salto incrível no que diz respeito à qualidade com a vinda dos novos equipamentos. O texto do Lombardi (Carlos Lombardi) é muito inteligente e vai prender o telespectador. Apesar de o meu personagem ser bem família, a novela vai ter aquela coisa do herói, do quadrinho, que é a cara do Lombardi", explica o ator.



Jogo do bicho

Outra novata na emissora e que chega com a responsabilidade de trabalhar em dupla função é Juliana Didone. Ela vive as irmãs Leila (que é romântica) e Maria Clara, que faz o tipo sedutora.

A atriz diz estar feliz na nova casa. "Estava na hora, ainda mais com um desafio tão maravilhoso de fazer duas personagens. Posso dizer que ainda estou me preparando... É difícil falar que está tudo pronto. A gente nunca está pronta na estreia", afirma Didone, e completa: "Eu sempre quis trabalhar com o Lombardi. Acho a trama dele dinâmica.

Vilã de Pecado Mortal, Paloma Duarte dessa vez será Doroteia, uma mulher articulada, impiedosa e sanguinária. Ela é o verdadeiro cérebro da família Ashcar, que tem o bicheiro Omar (Ricardo Petraglia), tio de Doroteia, como o principal rival da família Vêneto, que comanda o jogo do bicho no Morro do Pinguim. "É a primeira vez que trabalho com o Lombardi. Esta foi uma das poucas dívidas que deixei para trás quando saí da Globo - não ter trabalhado com ele. A Doroteia é a minha primeira vilã e é um parque de diversão", conta a atriz.

Com alto investimento em Pecado Mortal, a nova trama da Record vai ao ar no próximo dia 25, com gastos girando em 11 milhões de reais em cenografia - cada capítulo não sairá por menos de 500 mil reais.

