Ridley Scott produzirá série de TV sobre o vírus do ebola

O cineasta britânico Ridley Scott produzirá uma série de televisão sobre o vírus do ebola que se baseará no livro "The Hot Zone", escrito por Richard Preston em 1994, informou nesta sexta-feira, 17, a revista especializada "The Hollywood Reporter".

Scott vinha trabalhando neste projeto junto à produtora Lynda Obst desde o ano passado, mas a situação atual fez com que o estúdio FOX tenha lhe dado prioridade, segundo a publicação.

Atualmente, a África enfrenta o pior surto de ebola desde que o vírus apareceu na década de 1970, com mais de 9.000 contagiados e 4.500 mortos.

O surto atual afeta vários países da África Ocidental e se estendeu a outros pontos fora do continente, com contágios nos Estados Unidos e na Espanha.

"Acho que a velocidade com a qual mata é o que transforma o ebola em uma doença tão aterrorizante", declarou Lynda Obst à revista.

"As pessoas tinham a esperança que o vírus permanecesse isolado em algum lugar remoto do mundo. Mas isso é uma fantasia no mundo moderno, que nos transforma em uma grande família conectada", acrescentou.

Scott e Obst, que originalmente conceberam o projeto como um longa-metragem que o cineasta dirigiria com Jodie Foster como protagonista, agora rodarão uma série baseada na obra de Preston, que explica a história do vírus desde sua irrupção.

A intenção de Scott é dirigir, pelo menos, o primeiro episódio, e depois atuar como produtor executivo junto com Obst, David Zucker e Jim Hart.

"Uma série limitada é uma forma estupenda de fazer isto porque não tem que reduzi-la a uma estrutura de três atos como faria em um filme", comentou Obst.

