Ricardo Pereira fala sobre seu personagem em Joia Rara

Para Ricardo Pereira, que na TV vive o sindicalista Fabrício, de Joia Rara, este ano foi (ou ainda está sendo), sem dúvida, um dos mais marcantes de sua vida. E motivos não faltam para comemorar. O ator está no ar em mais um folhetim, fez temporada de sucesso no Rio de Janeiro com a peça Um Sonho Para Dois e ainda teve o nascimento da filha Francisca. Supersticioso, ele conta que gosta do número 13, algo que já acompanha sua família há gerações.

"Este ano tem sido maravilhoso para mim e o número 13 tem a ver com a minha vida. É o meu número de sorte, que acompanha a minha família. Vem do meu avô e passou para meu pai, que jogava basquete com a camisa 13. Por isso gosto tanto do número 13", diz.



Preparação



De barba cerrada e bigode, bem diferente dos personagens com pinta de galã que costuma interpretar na TV, Ricardo afirma que, apesar da trama de Joia Rara já estar bem adiantada, ele sempre está em um processo de preparação para o personagem. Mesmo seu sindicalista não tendo contato com a cultura do budismo, um dos temas da novela, o ator afirma que procurou se aprofundar sobre o tema que está ligado, de forma geral, à história do folhetim.

"A preparação para o personagem não fica restrita apenas ao momento da composição do personagem, no início da trama. Isso acontece o tempo todo e, até hoje, continuo com esse trabalho. Apesar de o Fabrício ser um comunista, li sobre o tema do budismo, até porque o assunto é uma das temáticas da novela. Então, de forma geral, é preciso entender sobre isso", fala o ator.



Família



Após se aprofundar mais sobre o budismo, Ricardo Pereira diz que deseja acreditar na reencarnação, em alguma coisa que envolva o assunto vida após a morte. "Eu quero acreditar que existe alguma coisa além das nossas vidas aqui. Até porque a vida é gostosa demais para chegar num determinado momento e você dar tchau e acabou", explica.

Pai de Vicente e da pequena Francisca, Ricardo afirma que pretende ter mais filhos, mas, assim como aconteceu com Vicente e Francisca, ele prefere não fazer planos, e sim deixar tudo acontecer de forma natural.

"Foi maravilhoso repetir a experiência de assistir à cesariana da minha mulher. Assim como aconteceu com o Vicente, com a Francisca eu também vi o parto. Amo demaisminha família. Quero ter mais filhos".

