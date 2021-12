Ricardo Feltrin:Globo pensa em trocar âncoras do Fantástico

Já vem sendo discutido nos corredores da Globo, sem nenhuma discrição, aliás, que os dois apresentadores do Fantástico, Tadeu Schmidt e Renata Vasconcellos, poderão ser substituídos nas próximas semanas. Outros defendem que eles passem a se revezar com outros famosos no comando do dominical. Ou seja, o fracasso de ibope do programa após duas semanas já tem seus bodes expiatórios...

Fiasco

O problema é culpar os apresentadores - excelentes, aliás-, quando a maior deficiência do programa, antes ou depois da reforma, é seu conteúdo. O ibope despencou para a casa dos 14 pontos. Mais de 50% a menos do que o que marcava dez anos atrás. Enquanto o Domingo Espetacular da Record vem investindo em pautas exclusivas e muitas matérias de comportamento, além de um pouco de humor, o Fantástico ficou pesadão, insípido, sem graça.

Cosmética

Há gruas demais no programa da Globo, muitas imagens "aéreas" do estúdio, muito frufruzinho, como por exemplo, mostrar os repórteres fazendo apurações, os editores discutindo a pauta e coisa e tal. Caros, entendam que o telespectador não quer saber como se faz a linguiça, quer só comê-la.

Guerra de nervos e egos

Funcionários do (muito bom) jornalismo da Band meio que iniciaram um lobby nos bastidores da emissora, para que nem pense em contratar Rachel Shererazade, a polêmica âncora do SBT. Deixam a entender aos chefes que ela vai "desestabilizar" a redação, que não querem trabalhar com gente de "extrema direita", que ela não é boa apresentadora, que é uma metida etc. etc.

Vale lembrar

...que muitos desses mesmos jornalistas fizeram lobby semelhante quando souberam que José Luiz Datena iria voltar à Band, anos atrás. Que não queriam vê-lo nem pintado de ouro, que ele era rabugento, que onde já se viu, que assim não dá etc. etc. Pois bem, Datena voltou e ainda é sempre uma das maiores audiências da casa. E agora ainda tem seu filho, Joel, que também vai muito bem como âncora substituto do pai no Brasil Urgente.

Na surdina

Apesar de fazer poucos investimentos em 2014, e de ter boa parte da grade vendida para igrejas, o ibope da RedeTV! já subiu cerca de 40% desde dezembro. Sim, a emissora registra muito pouco perto das demais (em média 1,5 ponto). Entre os programas que estão ajudando na recuperação estão o Morning Show, o TV Fama de Nelson Rubens, além dos jornalísticos, que têm boa qualidade.

Passou, passou...

Além de ultrapassar em um ponto o ibope do Mais Você, assumindo a liderança de audiência matinal na Globo, Fátima Bernardes também se tornou o mais alto salário feminino da emissora. Está recebendo (com merchandisings) cerca de R$ 1,2 milhão por mês, contra "apenas" R$ 900 mil de Ana Maria Braga, pobrezinha...

