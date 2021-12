Ricardo Feltrin:Globo acaba com a era dos "longos contratos"

Ó, vida; ó, dor. Nas últimas semanas, toda vez que algum jovem ator ou atriz da Globo é chamado para uma reunião com a chefia de elenco (casting) o artista é visto com lágrimas nos olhos ao deixar a sala. Acontece que a Globo acabou com os longos contratos de dois, três anos e decidiu que todos os jovens atores agora só serão contratados por obra...

Tragédia

O problema é que muitos jovens astros estavam prestes a adquirir seus primeiros imóveis no Rio e em outras cidades, e para fazer o financiamento, contavam com o contrato de três ou cinco anos na Globo, como garantia. Curiosamente, ou pode ser só coincidência, mas na antessala em que os atores são recebidos há várias caixinhas de lenço de papel. Para quem precisar enxugar as lágrimas, assoar o nariz, etc.

Temor

Felipão é boa-praça e nunca foi controlador, mas teme os efeitos que a presença próxima demais de Bruna Marquezine possa causar em Neymar. Parte da comissão técnica já percebeu que o craque brasileiro é mais ciumento que um texugo por seu território. Ele não pode ver um rapazola mais bem apessoado perto da amada que já fica bufando...

Terror

Tem bispos que vão ficar muito satisfeitos se a novela Vitória não emplacar em horário nobre na Record. São apadrinhados de Edir Macedo que há anos insistem que o horário nobre, justamente por ser o mais importante da TV brasileira, deveria ser ocupado apenas pela evangelização. Para esses radicais, as novelas deveriam ser exibidas nas madrugadas.

Em tempo...

Vitória já estreou marcando o pior ibope em um primeiro capítulo de novela na história recente da Record.

Ah, tadinha

A apresentadora Eliana Michaelichen, do SBT, é o novo alvo-mór dos paparazzos. A loirinha mal pode colocar os pés para fora de casa que um batalhão já passa a segui-la em alta velocidade pelas ruas paulistanas. Os paparazzos simplesmente estão passando por cima da mais básica norma de segurança. É por isso mesmo que Eliana não sai jamais com seu filho, Arthur, no mesmo carro. Não quer colocar a criancinha em risco.

Fosquinha

Raul Gil anda chateado porque acha que outras apresentadoras ficam copiando seus quadros. Catia Fonseca, por exemplo, também faz o quadro do tira ou não tira o chapéu. A própria Cátia diz que o quadro é uma homenagem a Gil...

Agora...

...Agora o apresentador anda reclamandinho de um quadro do Programa da Eliana em que o convidado diz se aceita ou não outro famoso para sua rede social. Para Gil, isso não passa de uma "releitura" do quadro do chapéu.

Ora, ora, ora

Nada se cria, tudo se copia, mestre Gil.

Fiasco

Até para a experiência adquirida em anos e mais anos de erros e acertos, foi uma surpresa muito negativa para a Globo o verdadeiro fiasco que foi o reality Superstars. Chato, sem grandes achados, jurados mais chatonildos ainda... Não estranhem se a joça sair do ar antes do tempo previsto.

