Ricardo Feltrin: TVs vão mudar programas e cortar cabeças

Excesso de concorrência, TV paga, video games, internet, redes sociais... tudo isso está causando uma imensa revolução na TV aberta. Apresentador ou programa que não obtêm audiência imediatamente já correm risco de ter cabeças cortadas. É o caso do Hoje em Dia, da Record, que terá inúmeras mudanças a partir de 2015 - inclusive dois de seus apresentadores devem deixar o programa. Seus contratos não serão renovados.

Resistência

Alguns (e algumas) apresentadores(as) podem acabar sendo limados simplesmente por teimosia. A Record quer que o Hoje em Dia e o Programa da Tarde mudem de estilo, fiquem mais alegres, querem os apresentadores mais brincalhões e menos sisudos. Acontece que tem gente teimosa que se recusa a mudar de estilo, embora tenham começado a carreira com muita descontração.

Ninguém escapa

Nem mesmo Reinaldo Gottino, do Balanço Geral, está muito seguro em sua posição. Muita gente dentro da emissora acha que o perfil dele não está combinando com o vespertino que mistura fofoca e tragédia. Falta jogo de cintura, afirmam alguns executivos na casa.

E digo mais

Outra emissora que tem que ficar com a pulga atrás da orelha é o SBT. O motivo: Cesar Filho. Há mais de dez anos, Cesar trabalha para o SBT praticamente sem contrato, tipo vencimento mês a mês. Não há cláusula alguma de multa de rescisão...

Vocês é que sabem

Se o SBT não o quiser mais, bastaria entregar-lhe o boné. Acontece que há pelo menos um mês Cesar desperta a atenção enorme não só da Record mas até da Globo - de quem já foi funcionário. Diretores da Record já chegaram a descobrir onde Cesar costumava frequentar e, oh, sem querer, de repente apareceram na sua frente num determinado restaurante. Podemos sentar?, indagaram, já puxando as cadeiras.

Vai ou não vai?

Para alegria dos muitos evangélicos, o festival Promessas, de música gospel, da Globo, acontece no próximo dia 8 de novembro, em sua versão Minas. O problema é saber se a Globo vai mesmo exibir os melhores momentos no início de 2015. Os últimos ibopes não foram promissores.

Cães ladram

Embora a versão oficial seja de que Rachel Shererazade tenha se afastado da bancada do SBT por conta de uma pequenina cirurgia no olho, corre a lenda nos bastidores do SBT de que a emissora afastou a jornalista por precaução: ela vem sendo ameaçada de morte por um idiota no Facebook. Imaginem se a moda pega.

Copyright

Compadre Washington gostou que seu bordão "Sabe de nada, inocente", está na boca do povo. O que ele não anda muito feliz é que o bordão também está sendo usado por programas de TV e até no cinema (O Candidato Honesto, Leandro Hassum). "Não custava nada pedir, né? Não vou cobrar nada mesmo. É só educação", disse a amigos.

Conversinha 1

Raul Gil andou tendo umas conversinhas paralelas com a RedeTV! e com a Band. Apesar dos ótimos índices de ibope que obtém, ele se sente meio que menosprezado no SBT.



Conversinha 2

Tem muita gente fazendo lobby para que a Record recontrate Adriane Galisteu. O argumento é que há uma ausência completa de apresentadoras que trafegam em qualquer área: comportamento, reality shows, games. E Adriane é um nome garantido.

adblock ativo