Ricardo Feltrin: TV paga só perde para Globo em Salvador

Em setembro realizou-se a profecia em Salvador antes que nas demais capitais do país. Nem Record e nem SBT podem mais dizer que brigam pela liderança no ibope. A segunda colocada, isolada em audiência, é a TV por assinatura, segundo dados exclusivos obtidos por A TARDE. O que chama mais a atenção é que a TV paga já tem praticamente 50% do ibope da Globo aberta no chamado horário comercial: das 7h à 0h.

Vejam bem...



Não estou dizendo aos leitores queridos que a TV por assinatura é vice-líder incluindo-se os canais abertos que também são exibidos nela. Não, nada disso. Nessa medição exclusiva para A TARDE, todos os canais abertos foram retirados da mensuração. Ou seja, a TV por assinatura - ou OCNs (os chamados Outros Canais) são apenas os canais educativos, científicos, esportivos, infantis, de gastronomia e de comportamento etc. Discovery, History, TLC, SporTV, ESPN etc e tal...

Susto



O que mais impressiona nos números da TV por assinatura é que sua participação já está a menos de um ponto de atingir Record e SBT somadas (9,2 x 8,4).

Susto mesmo



É impressionante o minúsculo ibope que a RedeTV! tem na Bahia: 0,1 ponto. Isso mesmo. Está a um décimo de registrar "zero" de audiência. A Band também não vai nada bem na região metropolitana de Salvador: fica em 1,7 ponto (praticamente metade do que obtém em São Paulo, por exemplo).

A líder



Já a Globo lidera com absoluta folga em todo o país e também na Bahia, onde obtém seu segundo melhor resultado: 17,4 pontos das 7h à 0h.

Nova versão



O programa Okay, Pessoal, de Otavio Mesquita (SBT), vai ganhar uma versão Nordeste especial. Deve ser exibida em horário nobre.

Humpf!



Beatriz Segall anda reclamando muito da Globo, sempre que pode, afirmando que a emissora nunca lhe deu o valor merecido. O que a eterna Odete Roitmann nunca lembra é que ela sempre foi uma das artistas mais ariscas e antipáticas com jornalistas. Quando havia lançamentos de novelas da Globo, justamente um momento para socializar com a imprensa, a coisa mais difícil do mundo para um repórter era obter uma declaração simpática por parte da veterana atriz de 88 anos. Era só patada.

Ulha!



Tem canal pago interessado em Oscar Maroni, ex-fazendeiro, dono da boate de tolerância paulistana Bahamas, para comandar um programa sobre a noite no eixo São Paulo-Rio. Seriam mostrados os lugares onde há mais azaração, mais garotas e saradões, onde a paquera rola solta. Por outro lado, Maroni tem também muita rejeição por parte de alguns executivos da TV. Invejosos, obviamente.

Lá vem



Mais algumas semaninhas ou meses e o Brasil finalmente vai atingir a marca de 20 milhões de residências com TV por assinatura instaladas. Isso atinge quase 66 milhões de brasileiros. Parece muito, mas é pouco. Pudera, com o preço das mensalidades que as operadoras cobram... Deus do céu!

adblock ativo