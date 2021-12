Ricardo Feltrin: suspeita de "armação" em A Fazenda

A Fazenda: suspeita de 'armação' surpreende produção



Caiu como uma bomba na produção do reality a informação de que a traição admitida pelo cantor Tony Salles à mulher, Scheila Cavalho, pode não ser só uma estratégia de jogo para deixar o público penalizado e a favor da ex-dançarina do Tchan. Desde domingo, quando Tony assumiu a "trairagem" em entrevista ao Domingo Espetacular, Scheila disparou como vítima nas redes sociais. "Ele é um canalha, agora ela tem de ganhar", era uma das muitas mensagens postadas a favor da moça.

Esperto, mas...

...péssimo ator, porque, na entrevista ao Domingo Espetacular, não se viu uma lagrimazinha verdadeira no arrependimento do "trairão" Tony Salles... atuação pior que a de Malvino Salvador...



Crocodilo



Chamou a atenção de gente próxima ao casal, ouvida pela coluna, o fato de Salles ter não só admitido a traição com uma empresária, mas ter gasto a maior parte do tempo "enaltecendo" o caráter da esposa traída. "Você vê que modo (decente) ela está se comportando lá na fazenda", elogiou. Bom, a verdade é que ninguém pode esquecer que A Fazenda é um jogo e que seu prêmio é de R$ 2 milhões (cerca de R$ 1,3 milhão tirando o IR). E, como todo jogo, já teve outros lances e estratégias no passado. O mesmo já ocorreu no BBB, em que parentes de um dos participantes foram acusados certa vez de contratar um escritório para ajudar na votação para eliminar o rival do parente. Ou de que a mulher de Galvão Bueno teria feito gestões para incluir uma amiga no reality. Enfim, a Record nada pode fazer se a "traição" de Salles for mesmo mentira. Afinal, não há regras sobre pessoas fora da fazenda e nem como provar que seria tudo uma farsa. Mas a desconfiança está plantada. E Sheila já é agora uma das favoritas ao prêmio. Graças ao marido traíra.... ou simplesmente esperto.

Coisa tá feia...



Clima de velório na sede da MTV, no bairro Sumaré, em São Paulo. Depois de meses e meses com funcionários e a empresa Abril negando seu fim, coube à Viacom, dona da marca no exterior, bater a estaca no peito da emissora e dizer que, sim, a partir de outubro a MTV Brasil morre em UHF e passa a ser controlada por ela, Viacom, e com transmissão só na TV paga.

Como se deu a ruína da MTV?

Muitos dizem que quem matou a MTV foi o You Tube, já que as pessoas passaram a ter como assistir a clipes a qualquer hora do dia na internet, em vez de ter de esperar pela boa vontade da MTV. Na verdade, essa explicação é simplista. A emissora foi morta lentamente por sucessivas gestões incompetentes. Basta ver quantas vezes bandas consideradas irrelevantes foram premiadas como "a melhor do ano" pela emissora. Se estou falando do Restart, por exemplo? Deixemos quieto...

Lâmina



Cerca de 200 funcionários até agora sobreviventes dos cortes nos últimos meses serão demitidos. A Viacom não quer aproveitar ninguém da equipe atual. Nem produtores, nem apresentadores, nem seguranças e nem pessoal de limpeza. A empresa pretende inaugurar uma "nova era" na MTV.

Pergunta que não quer calar



Danielle Winits só tem uma expressão facial de sofredora para TODAS as cenas que faz em Amor à Vida? Feliz, triste, sedutora... é sempre a mesma cara?

Vespeiro além-túmulo



Conforme esta coluna antecipou na semana passada, Marina Ruy Barbosa (Nicole) vai morrer e virar uma alma penada em Amor à Vida. Vai atormentar ao marido e a todos que queriam roubá-la antes de morrer. Já há líderes espíritas irritados com o desfecho da personagem. Para muitos adeptos da religião de Alan Kardec, a novela global provavelmente vai vulgarizar a filosofia espírita.

Brotando...



Analistas do mercado calculam que a nova lei que obriga a todas emissoras - abertas ou pagas - a terem um conteúdo nacional está provocando um verdadeiro boom na abertura de microprodutoras, especialmente no eixo Porto Alegre-São Paulo-Rio. A estimativa é que todos os dias nasçam até três novas produtoras no País. Se vão produzir algo de qualidade, aí são outros quinhentos...

Pouca credibilidade



No mínimo curioso ver uma apresentadora sensacionalista como Sonia Abrão descer a lenha no colega, Britto Jr., na RedeTV! Britto, pelo menos, tem um histórico de bons serviços prestados ao jornalismo de serviços... já Sonia é mais conhecida pelo comportamento "urubulino": não pode ver mortos ou uma tragediazinha que já tem pauta para duas horas de programa.

