Ricardo Feltrin: Sílvio Santos é o "rei do troca-troca"

Silvio Santos volta a ser o "rei do troca-troca" do SBT

Os leitores maliciosos devem se conter. Por "troca-troca" esta coluna está falando sobre a programação da emissora. Em 15 dias, Silvio vai mudar pela segunda vez toda a agrade de programação no domingo. Sua experiência na semana passada, de entecipar seu programa para as 17h, foi um verdadeiro fiasco e marcou também uma das menores médias da história do Programa Silvio Santos: 7 pontos. Cada ponto = 60 mil lares sintonizados.

Para se ter ideia do erro...

No confronto direto com o Melhor do Brasil, da Record, Silvio apanhou por 11 a 7. Qual o resultado disso? Nada demais, apenas que no próximo domingo toda a programação do SBT volta a ser como era antes. Ou seja, com Eliana Dedinhos à tarde e Silvio novamente na faixa noturna. E pensar que ele mudou para a tarde porque cansou de apanhar do Domingo Espetacular, que vinha subindo cada vez mais no ibope....

O resultado dos repetecos

Além de criar uma faixa só de velharias reprisadas à tarde, como Rubi, o Privilégio de Amar, e outros dramallhões, Silvio Santos inova ao criar um segundo bloco de repetecos na faixa nobre com o remake de Chiquititas, a enésima reprise de Rebelde e a outra reprise de Carrossel. Está mais para disco riscado do que programação de TV. O telespectador detesta ser surpreendido todas as semanas com mudanças de horários.

Quem conhece os bastidores do SBT...

...acha que está ocorrendo uma espécie de braço-de-ferro entre Silvio e sua filha Daniela, que é, ou deveria ser diretora-artística da casa. Só que o papaizão tem pisado e espezinhado toda e qualquer decisão que ela toma. Se a decisão dá certo e bomba, como foi Carrossel, ela mal recebe cumprimentos. Se outra pessoa erra, porém, inclusive ele, a pecha ainda assim cai nas costas de Daniela.

Vida mais ou menos curta

Não há nenhum plano ou garantia de que a Globo continuará a exibir essa nova faixa de novelas, por volta das 23h. A relação custo/benefício não estaria agradando muito a emissora. Leia-se ibope decepcionante.

Será que só eu notei...

....a "overdose" de aparições do humorista Fabio Porchat em quase todos os veículos da Globo? Ok, o cara é engraçadinho, tem uma presença, mas porque sempre é convidado de entrevistadoras, fazer parte de produções, e, pasmem, mesmo sem precisar perder peso, decidiu aceitar entrar no quadro de emagrecimento do Medida Certa, do Fantástico. Será que o jovem artista não tem nenhum empresário para lhe dar uma cutucada e dizer: "Olha, acho que você está se superexpondo demais, não?" Porque a cara já está começando a enjoar. Concordam?

Continua na TV paga?

Para Adriane Galisteu voltar ao SBT ela terá de trazer um megapatrocinador à tiracolo. Foi essa a condição imposta pela emissora para recebê-la de volta. A Record, por outro lado, nem quis saber dos projetos da loira para o canal. Até agora, ninguém a recebeu nem para um cafezinho. Nem um bolinho.

