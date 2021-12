Ricardo Feltrin: SBT tenta contratar José Luiz Datena

Enquanto os queridos leitores de A TARDE leem estas maltraçadas linhas nesta quinta-feira, emissários do SBT assediam descaradamente José Luiz Datena para que abandone imediatamente a Band e se torne a nova estrela do horário nobre da emissora de Silvio Santos. Detalhes da negociação e dos valores foram obtidos com exclusividade pelo A TARDE. Vamos aos números.



Foca em mim!



A ideia do SBT seria colocar Datena num horário semelhante ao que ele tem hoje no Brasil Urgente, mas num programa um pouco diferente, com mais entrevistas e convidados e menos mundo-cão. Teria jornalismo em tempo real, sim, mas com ênfase mais em serviço do que em bandidos. Datena simplesmente não aguenta mais falar sobre crimes e criminosos.



Caminhão de grana



O salário de Datena no SBT poderia ficar na casa de R$ 1 milhão mensais e com um bônus adicional: esse seria um valor mínimo que o jornalista receberia. Se os programas dele rendessem o dobro disso ou mais em faturamento de anúncios e 'merchans', Datena receberia metade desse faturamento como "extra" salarial.



Reality show



O SBT também usa o canto da sereia e tenta atrair Datena com o comando de um reality show aos sábados à tarde. Esta é uma faixa horária com sérios problemas de audiência para a emissora, que assiste à Record se isolar em segundo lugar, com a Globo em primeiro.



Oh, não! Vai continuar!



Alguns diretores da Globo até queriam que Malhação fosse defenestrada da programação em 2015, mas eles tiveram que aquiescer. A novelinha melhorou desde a entrada de um novo núcleo, com o experiente Eriberto Leão, e está reagindo no ibope. Esta semana marcou 14 pontos, o que não é nada mal para um produto que já ficou na casa do dígito único. Embora dez anos atrás marcasse o dobro. O problema é que a Globo não tem outro lugar para "treinar" elenco para suas novelas importantes que não Malhação.



Âncora



O horário eleitoral já anda fazendo suas vítimas. Uma delas tem sido Sonia Abrão e o A Tarde é Sua, da RedeTV! Os políticos simplesmente estão provocando fuga em massa de telespectadores, atingindo em cheio ao programa, que perdeu ibope desde que a ladainha eleitoral começou.



Guerra de egos



É grande, quase imenso, o prazer que certos autores da Globo estão sentindo o ibope atual de Império, de Aguinaldo Silva (29 pontos em SP). A novela está com índice candidato à "coroa" de pior ibope de todos os tempos da emissora às 21h30. Pior que Salve Jorge, inclusive.



Perguntar não ofende



Após a nova repaginação de visual, Danielle Winits não ficou a cara da Anitta???

adblock ativo