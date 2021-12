Ricardo Feltrin: Salve-se quem puder, inclusive o Jorge!

Salve-se quem puder, inclusive o Jorge!

A novela Salve Jorge vai chegando ao fim batendo dois recordes. Um, negativo: com 37,3 pontos de média (Cada ponto equivale a 62 mil pessoas assistindo à trama na Grande São Paulo), a novela de Gloria Perez registra um dos mais baixos índices de ibope da história das novelas globais nesse horário. Só não ficou atrás de Passione (35,3 pontos)

Por que Grande SP e não Salvador?

O leitor inteligente e a leitora bonitona devem estar se perguntando por que medir o ibope só na Grande SP e não na Bahia. Bem, o ibope é medido na Bahia também, mas, para o mercado publicitário nacional, o que vale é a praça São Paulo. Não fiquem bravos comigo. Reclamem com os universitários. Digo, publicitários.

Em relação a Avenida Brasil...

...Salve Jorge teve 10% a menos de audiência e também do chamado share da antecessora. Share é a participação do programa no universo de TVs ligadas. Para se ter uma ideia, a novela de Perez vai chegando ao fim com 61% de share, contra 66,5% de Avenida Brasil.

Sucesso, só em volume de maledicências

Se não foi nada bem no ibope na TV aberta, Salve Jorge foi bem nas redes sociais. Quer dizer... bem é modo de dizer. Foi uma das novelas mais comentadas na história da internet. Todo mundo dando pitaco sobre as atuações. Infelizmente, a maioria das postagens era para sentar a ripa no elenco.

Línguas ferinas

Há quem diga no SBT que o própriio Silvio Santos está tratando de atrapalhar a escolha de um novo programa para a filhota Patricia Abravanel. O Cante se Puder deve acabar em outubro e não deverá ser renovado (é formato comprado). Más línguas falam que Silvio só aceita uma "estrela" na família. Ou melhor: uma só estrela "superexibida" - ele. Uma vez que Íris também trabalha bem e brilha no SBT mas é totalmente avessa às câmeras. Já dona Patty a-do-ra chamar a atenção publicamente.



Sacolinha

O apóstolo Valdemiro Santiago parece ter descoberto uma forma de arrecadar mais dinheiro dos fiéis da Igreja Mundial, além do dízimo. Todas as noites agora ele chora e diz que está sendo perseguido, e que as igrejas correm o risco de fechar, e os programas, de acabar. Deu certo. As ofertas aumentaram em 15% em abril, em relação a março. Aleluia!



Mudando de assunto (completamente)

O canal pago e pornô Sex Privê parece ter uma obsessão doentia por Alexandre Frota e Rita Cadilac. Toda semana algum filme de Frota é anunciado como oh, o superfilme do dia. Isso quando não fazem estardalhaço com filmes estrelados (sic) por Cadilac. São tão excitantes, mas tão excitantes que eu... eu... eu... acho que dormizzzzzz.... z... ronc!



Poderosinha

Ana Paula Padrão deixou a Record, mas só vai ficar fora da TV - seja aberta ou fechada - se quiser. Há pelo menos quatro emissoras (três fechadas e uma aberta) interessadas no seu passe. E, o que é melhor: não para apresentar telejornais, algo que ela não suporta mais. Mas para comandar um programa nos moldes que ela bem entender: de entrevistas, viagens, comportamento. Só depende dela.

