Ricardo Feltrin: Sabrina Sato faz milagres

Sabrina Sato está conseguindo um feito para a Record. Tem atraído estrelas habituadas a só pisarem o palco da Globo. No final deste mês, a japa vai receber como ilustre convidada ninguém menos que a baianíssima Ivete Sangalo.

Sem política, Império cresce no ibope



O Horário Eleitoral Gratuito e Obrigatório mal acabou e os efeitos benéficos da ausência deste na sociedade já podem ser sentidos. Com horário eleitoral, a novela Império, da Globo, rondava perigosamente pela casa dos 29 pontos, disputando a lanterninha entre todas as novelas da história da Globo. Sem o Horário, começando mais cedo, a novela de Aguinaldo Silva agora marca mais de 33 pontos de média.



Vamos melhorar



Império ainda tem muito que melhorar, mas já superou o fiasco Em Família (última colocada) e segue empatada com a segunda pior novela de todos os tempos em audiência: a tresloucada Salve Jorge.



Insatisfeito



Raul Gil não está nem um bocadinho feliz por ter descoberto que, com a entrada de um novo programa aos sábados à tarde, ele perderá mais meia-hora de programa. Vocês, leitores de A TARDE, podem pensar: "Puxa vida, mas é só meia-horinha!".



Ahan!



Só que, em meia hora, Raul Gil perde dezenas de milhares de reais em merchandising e testemunhais de anunciantes. Dizem as más línguas, ele já foi visto almoçando ali perto de Osasco, próximo à sede de uma determinada emissora de TV chamada RedeTV!



Não vou, não quero



Não falem na mesa em que Ana Hickmann estiver presente que há planos para fazê-la voltar a integrar a equipe do Hoje em Dia. Ana ficará de cara amarrada e com uma enorme tromba. Não pretende mais acordar cedo e conviver com algumas pessoas que integram o programa.



Ô, pecado!



Diz a lenda, a Ferrarri 458 Italia de Boninho faz parte das unidades que terá de sofrer recall. Ano 2011, ela vale hoje cerca de R$ 1 milhão.



Sai ou não sai



Parece que Dani Calabresa será declarada o bode expiatório da má fase de audiência que atravessa o CQC. Sua cabeça deve ser a cortada da bancada. Na briga pela futura vaga está o filho pródigo Rafael Cortez, que foi um fiasco na Record e o divertido Oscar Filho.



Aliás



Dani, por sinal, estaria negociando com a Globo, que vai reformular completamente o Zorra Total. Oremos para que sim.

