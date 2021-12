Ricardo Feltrin: Record quer contrato com Bárbara Evans

A jovem e milionária vencedora do reality show A Fazenda tem contrato estendido com a Record até o fim de janeiro. Depois disso, é possível que a emissora lhe faça um convite para continuar na casa. Barbara tem um projeto de programa que já foi levado à direção, mas nada se sabe sobre seu formato. A Record não tem permitido que ela apareça em outro canal e tampouco permite que ela frequente qualquer tipo de evento no qual estejam presentes outros programas de TV. O grande terror da Record é que programas como o Pânico ou o CQC peguem Barbara desprevenida e a "ironizem".

Duvideodó

Andressa Urach, outra ex-fazendeira, diz que vai receber R$ 100 mil por noite para se apresentar em uma casa noturna em Goiânia. Isso mesmo que você leu, cara leitora, caro leitor. Ela DIZ que uma casa de strip vai lhe pagar R$ 200 mil para que ela faça duas dancinhas no palco e simule um striptease. Fontes da coluna informam que, por R$ 200 mil, o proprietário venderia a própria casa. Mas que mania que ex-BBBs e ex-participantes de reality tem de se supervalorizar. Até caírem no esquecimento e voltarem para as catacumbas do anonimato.

Pobrezinha

Projeções indicam que o ano de 2013 vai deixar uma marca idelével para a Globo: será o ano que a emissora teve a menor audiência, tanto na Grande São Paulo como no chamado Painel Nacional de Televisão, que agrega as 18 maiores regiões metropolitanas do País. Nos últimos dez anos a Globo perdeu aproximadamente um em cada três telespectadores.

Situação grave

Continua grave a crise financeira que atinge a Igreja Mundial do Poder de Deus, de Valdemiro Santiago. O religioso pode acabar sendo obrigado a parar de alugar a rede 21, UHF, da Band, por falta de dinheiro. Outros horários alugados em rádios e outras emissoras País adentro também estão ameaçados.

Crítico

O jornalista e âncora do SBT Brasil, Carlos Nascimento, não tem data para voltar ao programa. Ele está em tratamento de saúde, segundo esta coluna apurou, para combater um câncer. Nascimento está otimista que tudo acabará bem.

Outra estrela...

...do SBT que também tem se preocupado com a própria saúde é Silvio Santos. Recentemente ele ficou dois meses fora da emissora por causa de um tratamento que ele não revela o motivo. Assim que voltou a dar expediente, passou a "ventilar" que deve se aposentar no próximo ano. Em seu lugar e horário ficaria Gugu Liberato - que já deve dar as caras no SBT no Teleton.

Lenda

Livro, exposição, filme e museu. É o que Hebe Camargo deve se transformar nos próximos meses, em São Paulo. O primeiro passo é uma exposição histórica de fotos. O filme sobre a vida e a carreira da diva da TV deve começar a ser rodado em 2014.

Tadinho

André Marques foi "queimado" na Globo, apontado como uma das causas da perda de audiência do Video Show nos últimos anos. Já Ana Furtado, mulher de Boninho, foi poupada de qualquer crítica. Dessa vez a corda arrebentou do lado mais forte, digo, gordo.

adblock ativo