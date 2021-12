Ricardo Feltrin: Record pode fazer só novelas bíblicas

Cansada de gastar fortunas com elenco e de não conseguir mudar o hábito e atrair uma massa de telespectadores, a Record pode desistir de vez de produzir tramas cotidianos e se focar apenas em novelas e minisséries bíblicas. O fato é que a emissora parece ter um público cativo para seus dramas religiosos, mas não chama a atenção com histórias do dia a dia.



Eguinha Pocotó



A mais recente e relativa decepção é Vitória, que tem bom enredo, bom elenco e bichos fofos: tudo que poderia chamar a atenção das pessoas e bombar o ibope. Mas a novela tem ficado na casa dos 6 pontos, quando muito. Não está nada mal, mas, para efeitos de comparação, a reprise de José do Egito chega a marcar 9 pontos, com picos de até 10. Cada ponto vale por 65 mil domicílios sintonizados na Grande São Paulo (na Bahia, cada ponto vale por 10 mil domicílios).



Falta de assunto



Cerca de 16 anos atrás, o país entrou na maior polêmica porque o Jornal Nacional decidiu noticiar o nascimento de Sasha, filha de Xuxa. Muita gente ficou escandalizada, que a Globo não tinha outro assunto mais importante, que absurdo, que onde já se viu, etc. Bem, nesta segunda-feira, o SBT Brasil terminou com uma "reportagem" sobre o afastamento de Patrícia Abravanel do Máquina da Fama, para ter um bebê. A "reportagem" teve direito a depoimentos sobre a importância (sic) do programa em lançar talentos. Tá realmente faltando assunto.



Falta de noção



Muitas TVs perderam completamente o senso de equilíbrio nas horas seguintes à confirmação da morte de Eduardo Campos, em acidente aéreo em Santos. SBT, Globo e Band chegaram a fazer várias entradas repetindo que o candidato morrera, mas sem citar praticamente que, com ele, outros seis seres humanos - e profissionais - haviam morrido também.



Ser vice é bom



Depois que voltou das férias, Rodrigo Faro já enfrentou Eliana três domingos e venceu em todos, garantindo o 2º lugar isolado para a Record.



Respiro



Aos poucos, o Fantástico vai se recuperando no ibope após anos de decadência. No último domingo, o programa quaaaaase registrou 20 pontos de média. Deu 19,3 pontos.



Bacciaria



Luiz Bacci pode até ter aumentado o ibope da Band às tardes, mas tem anunciante que está fugindo e não quer expor sua marca de jeito nenhum no programa dele. Motivo? Não querer vincular seu nome a um programa tão sensacionalista. Isso já ocorreu com outros programas, como o do Ratinho e o Cidade Alerta. Tiveram de reduzir a apelação para ter patrocinadores de volta.



Todos felizes



Muito bonitinha a vinheta de aniversário do SBT que traz o miniator Jean Paulo, o Cirilo, cantando uma versão de Happy (Pharrell Williams) com o elenco da casa. Uma das vinhetas mais fofas já feitas na TV.

adblock ativo