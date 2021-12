Ricardo Feltrin: Record 'ora' para Fazenda 7 ter ibope

A Record fez tudo que podia para chamar a atenção de um de seus mais caros produtos, o reality show A Fazenda: escondeu o quanto pôde os candidatos; anunciou que haverá novas provas, fez cobertura intensiva na programação, mas até o momento as orações mesmo são pelo ibope. Até a estreia do programa, o reality ainda não havia fechado suas cotas nacionais de patrocínio. Ou seja, já está no prejuízo. A direção também não conseguiu atrair famosos de primeira linha, então, mais uma vez teremos o surrado segundo escalão das subcelebridades...



Cofre fechado



Há mais dois problemas em relação ao reality da Record: o público parece estar farto de tanto programa de confinamento e alguns bispos mais radicais da Universal são absolutamente contrários à atração. E esses radicais já conseguiram uma vitória este ano: nesta edição não haverá exibição sem cortes 24 horas por dia na internet. O temor é que muitos palavrões e gafes sejam soltos ao léu e se tornem negativamente virais nas redes sociais.



Daí o Santo Ibope



A última edição do reality marcou apenas 9 pontos de média. O episódio final deu 11 pontos na Grande São Paulo. É quase 50% menos do que a média geral da primeira versão. Se esta edição não vingar, é possível que nem tenhamos a oitava. Afinal, é um produto caríssimo de se fazer e, se não está atraindo patrocinadores graúdos, aí sim, é o fim da picada.



Sem falar...



...que o clima nos bastidores de A Fazenda está bem pesado, com discussões e muita gritaria entre a equipe. E isso porque o programa nem começou.



No money for you



A top model e empresária Gisele Bundchen acaba de criar mais uma regra para qualquer TV ou apresentador que queira entrevistá-la. A produção do programa deve firmar documento e autenticá-lo em cartório comprometendo-se a, em hipótese alguma, questioná-la sobre qual é o tamanho de sua fortuna ou quanto ela cobra por uma campanha publicitária. Se a moda pega, logo teremos Anitta e Naldo exigindo o mesmo. Brincadeira, brincadeira... esses devem implorar para o jornalista perguntar.



Público fujão



Após começo promissor, Império, de Aguinaldo Silva, empacou na casa dos 30 pontos de média no ibope. Na semana passada, chegou a dar 28 pontos em uma noite. Dez anos atrás, a média de uma novela das 21h30 na Globo era de 45 pontos.



Volta! Volta!



É imensa a torcida nos corredores do Projac pelo reatamento do casal Cauã-Grazi Massafera. No fim das contas, diz a lenda, a separação só ocorreu por pura paranoia de Grazi. Para os amigos mais íntimos, Cauã jura de pés juntos que jamais teve nada com Ísis Valverde. Ela diz o mesmo. Exceto beijos cenográficos, claro.



Panela velha



Quem diria, hein? Uma das maiores dores de cabeça para a Record (e Band), aos sábados, é ninguém mais, ninguém menos, que o veteraníssimo Raul Gil. Seu programa chega a dar 5 pontos de média e muitas vezes fica isolado em segundo lugar, só atrás da Globo.

