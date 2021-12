Ricardo Feltrin: Record abre distância sobre o SBT

Vice-isolada, Record abre distância sobre o SBT

Ainda não é a tão sonhada liderança, mas a Record comemora em 2013 o fato de ter se distanciado do rival SBT. Em janeiro, por exemplo, a Record marcou 5,5 pontos de média (cada ponto = 62 mil domicílios), contra 5,3 do SBT. Em agosto, porém, a diferença já cresceu muito: Record 6,9 x 5,3 da TV de Silvio Santos. O alívio é grande porque o distanciamento ocorreu a despeito de fracassos como a novela Máscaras (que afundou a grade da Record em 2012) e o sucesso estrondoso de Carrossel e, agora, Chiquititas.

Por outro lado...

O grande e principal investimento da Record em 2013, o reality A Fazenda, está indo bem mal das pernas. A média de audiência da atual edição é a menor de todos os tempos. Talvez o público não esteja acostumado com reality cheio de cobras cuspideiras. Eca!

Afundando

Quem também deve se preocupar é a Globo. Sua novela das 23h, Saramandaia, está perdendo cada vez mais audiência. A novela começou com 24,2 pontos, mas já está batendo nos 19. Em relação ao número de TVs ligadas, Saramandaia começou com 44% (de cada 100 TVs ligadas). Essa média já caiu para 30,8%.

Contraproducente

Meio humilhante o quadro Medida Certa revelar os menores detalhes da saúde do participante. Inclusive a comparação que Preta Gil tem, de acordo com seus testes, uma saúde equivalente a uma mulher de 80 anos. Totalmente desnecessário. Mas, afinal, essa gente gosta de aparecer mesmo.

Mais água fria

Enquanto a Record lamenta a performance de Melhor do Brasil, com Rodrigo Faro, aos domingos, a produção de Eliana é uma festa só. Mais uma vez a loirinha venceu o rival por dois pontos de diferença: 8 x 6. E no SBT já tem gente achando que Faro está "plagiando" quadros de Eliana -- um óbvio exagero.

Ruim

Bem sem graça o novo programa de Arthur Veríssimo no Discovery. Em vez de estimular perguntas, o programa estimula o tédio. É um amontoado de clichês. De onde viemos? Para onde vamos? Ora, poupe-nos.

Oh, não!

Como está faltando assunto na revista, é possível que a Playboy publique um novo ensaio de Nanda Floresta Amazônica Costa na edição de Natal. O presente, no caso, seria uma sessão com a moça totalmente depilada. Tipo: antes, e depois do desmatamento. Se é que me entendem.

A dedo

Silvio Santos está escolhendo a dedo o novo programa que dará para a filha nº 4, Patrícia. Tudo indica, será um game show em formato comprado nos EUA.

Luto

Esta coluna hoje termina com solidariedade à toda família e amigos de Champignon, baixista que se matou, tudo indica, porque não suportava mais as críticas que vinha recebendo como cantor. Champignon enfrentou duas frentes de ataque: críticos que não sabem nada de música e ex-fãs de Chorão, que não o aceitavam como substituto. Tem muita gente por aí que nem canta, apenas grasna, e está feliz e satisfeito com o próprio sucesso. Em vez de um tiro, pegar o próprio boné e cair fora seria uma solução muito mais acertada. O Brasil perdeu uma boa pessoa e um bom baixista.

adblock ativo