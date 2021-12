Ricardo Feltrin: Record abandona "guerra de TVs"

Com pouquíssimas exceções, o próximo artista ou jornalista da Record que caminhar até a sala da direção para informar que recebeu uma proposta "irrecusável" de uma TV concorrente e que quer saber se a Record teria interesse em cobrir a proposta ouvirá um: "Passe bem, seja feliz na nova casa". Parece desprezo, e é. A emissora está abandonando o campo de guerra que se tornou a TV aberta brasileira. A briga engalfinhada que começou este ano entre Record, SBT e Band, tem agora, portanto, menos um protagonista.



O fato é que ...



... em termos de contratação e "roubo" de profissionais das concorrentes, a Record ficou escaldada não só com seus fracassos, mas com os alheios. Fiascos como a contratação de Felipe Andreoli, da Band, a peso de ouro, para fazer um reality que já saiu do ar e o furo n'água que foi a contratação de Luiz Bacci pela Band estão entre as lições aprendidas pela Record. Só Sabrina se salvou até o momento.



Eu disse! Eu disse!



Conforme esta coluna antecipou meses atrás, a Globo jogou a toalha e Zeca Camargo vai deixar o Video Show. Será substituído por Grazi Massafera e pode voltar a fazer reportagens especiais para o Fantástico. A propósito, tanto ele como Renata Ceribelli já "recuperaram" todos os quilos e mais alguns desde que fizeram aquele quadro-reality para perder gordura. Estão todos gordeeeeenhos de novo.



Falando em Globo...



Patrícia Poeta ainda não saiu do Jornal Nacional e já tem uma pá de empresas interessadas em tê-la como garota-propaganda. Além de ficar um bom tempo do vídeo para "descansar" a imagem, Poeta ainda terá de passar um período de quarentena antes de estrelar qualquer tipo de comercial. Trata-se de uma exigência da Globo para todo mundo que chega ao departamento de Entretenimento.



Falando em comercial



Depois que arrumou briga com José Luiz Datena, praticamente dobrou a quantidade de empresas interessadas em ter Milton Neves como garoto-propaganda. Já Datena, dificilmente aceita fazer comerciais e sempre se recusou a fazer merchandising.



Deixem-na em paz



Crítico de TV é um bicho mala mesmo. Quando um reality é morno, reclama. Quando esquenta, como é o caso do The Voice, reclama também. Totalmente injusto criticar Claudia Leitte por "soltar a franga" como jurada. Não é isso que todo jurado devia fazer?



Mesquinhez



Depois de comprar vários seriados como Boa Sorte, Charlie, da Disney, exibido de vez em quando de madrugada, a Globo continua comprando desenhos e séries infanto-juvenis. Muita gente aposta que não é para exibir. Trata-se de uma compra para guardar na gaveta - apenas para ninguém mais ter o seriado e exibi-lo.



Não é pouco?



No final de novembro, Silvio Santos deve sair em férias e, diferentemente de outros anos, pensa em não voltar em março, mas apenas em abril. Ou seja, o malandrão trabalha agora apenas oito meses por ano. E ainda por cima pensa em deixar a filha Patrícia, que até lá deve encerrar a licença-maternidade, em seu lugar. Por que não deixa o Jassa de uma vez?



Porque...



... Jassa já disse que não quer.



Que dó! Que dó!



2014 está sendo o pior ano da história televisiva de Sonia Abrão em termos de ibope. Parece que a exploração de tragédias saturou o público. Curioso é que nenhuma vidente sempre presente ao programa previu tal fiasco.



Ganancioso



Depois de emplacar programas da Globo como o Sai do Chão e na Band (Tá na Tela), a 9ine, empresa do roliço Ronaldo Fenômeno, agora está tentando vender formatos para a Record e o SBT. Desde que não tenha como apresentadora aquela "mala" da Anitta, tudo bem...

