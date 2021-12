Ricardo Feltrin: Programa de Fátima "empaca" em ibope

Qualquer pessoa que acompanha o noticiário sobre TV deve estar se perguntando: por que ninguém mais está falando do programa de Fátima Bernardes? O motivo é que o programa teve um início promissor, virou o assunto mais comentado do ano passado e, de lá para cá, desapareceu do noticiário. O motivo é óbvio: a "falta de sal" que passou a integrar definitivamente a atração matinal da Globo, especialmente depois que Boninho a assumiu em seu núcleo. Sempre o mesmo formato, sempre a mesma fórmula, sempre os mesmos tipos de perguntas aos convidados...

Onde vai você, Fátima?

A verdade é que a fórmula original do programa era completamente diferente, afirmam fontes desta coluna. O projeto original acabou vetado pela direção da Globo por ser, digamos, intelectualizado demais. Optaram pelo popularesco, e com a égide de Boninho foi-se mais fundo ainda no pastiche e na falta de graça. Talvez ainda vire um reality show... Brincadeirinha. Mas, como os cabelinhos de Fátima, o ibope empacado entre 6 e 7 pontos continua o mesmo.

Água gelada

A Record ainda não conseguiu acertar a mão com o Melhor do Brasil aos domingos. No último programa, a derrota por dois pontos para Eliana (6 x 8) meio que jogou um balde de água nos ânimos da produção, embalada por duas vitórias seguidas. A pauta da atração continua muito instável. A expectativa é como o programa vai se sair no próximo domingo, quando enfrentará a nova grade do SBT (o Programa Silvio Santos deve entrar às 17h).

A propósito

A primeira novela de Carlos Lombardi para a Record, Pecado Mortal, deve estrear - tudo indica - na última semana de setembro. Terá 180 capítulos e será tratada como superprodução.

Nem a pau, Nicolau

Por enquanto não há a menor possibilidade de um encontro "da paz" entre Ana Hickman e Adriane Galisteu. Meses atrás Galisteu foi, digamos, pouco polida com a colega ao dizer que Hickman seria uma pessoa melhor quando tivesse um filho. O marido da loira da Record se enfureceu (com razão) e descascou a batata sobre Galisteu. Agora, tem gente na produção da Record que sugeriu que Ana recebesse Galisteu no Programa da Tarde, numa espécie de armisíticio. Alexandre "Hickman", porém, já deu um "passa-moleque" na sugestão.

Z... .zzzzzzz...

Talvez em homenagem aos 125 anos da National Geographic, o canal NatGeo está reprisando 125 vezes a segunda temporada do programa Missão Pet. Pelo menos é o que parece.

A mais ardida, please

O famoso apresentador e chef Antony Bourdain pode voltar a visitar o Brasil ainda este ano, pela CNN. A ideia da produção seria uma "cobertura" especial na gastronomia mineira e na baiana. Bourdain é um amante das pimentas. Boa sorte a ele.

Um erro

Provavelmente um erro de Silvio Santos ter tirado o SBT Repórter do ar. Dificilmente outra produção vai atingir a mesma média que o jornalístico conseguia. A justificativa era que a emissora já tinha o Conexão Repórter. Bem, o problema é o nome "repórter" na atração? Porque uma não tinha nada a ver com a outra.

Leve-me, Senhor...

A pauta principal da última semana na TV foi: por que Nanda Costa não se depilou na Playboy. A atriz disse que queria estar "mais protegida". Haha hahahahaha... era só o que faltava nas justificativas para tirar a roupa! Hahahahahaha!

