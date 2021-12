Ricardo Feltrin: programa de Fátima Bernardes faz 1 ano

Programa de Fátima Bernardes faz 1 ano; vai ter bolo?

No próximo dia 25 Fátima Bernardes completará um ano à frente de seu encontro matinal na Globo. A pergunta é: valeu à pena para emissora e telespectador? Para a primeira questão, a resposta é sim. Fátima não só costuma manter liderança no ibope em seu horário, como também obteve o feito de trazer novos anunciantes para a casa. Um anunciante específico, que não se encaixava no Bem Estar e tampouco no Mais Você.

Beeeem...

A resposta para a segunda pergunta, na opinião desta coluna, é não. Encontro com Fátima Bernardes não agregou nada de novo à TV brasileira. Não divulga cultura, não tem quadros espetaculares, não discute assuntos que podem fazer diferença na opinião pública. Em outras palavras, é um café com leite e pão na chapa. Mais do mesmo. Aliás, o programa cada vez se parece (ou imita) o Mais Você, de Ana Maria Braga. E agora, com Boninho como diretor, Fátima deve tirar o equino da intempérie, pois em breve ele vai inventar de incluir algum quadro-reality na atração, que é a única coisa que o filho de Boni parece saber fazer: reality show.

Saída cinematográfica

Um dos primeiros artistas a se solidarizar com Gugu Liberato, após sua rescisão com a Record, foi o cearense Tom Cavalcante. Tom está com planos de produzir longas-metragens a partir de 2014, e agora, com o Gugu reativando sua produtora, a GGP, não está descartada uma parceria entre os amigos para produzir cinema de humor nos próximos anos. Tom está de mudança para os EUA, onde passará seis meses fazendo cursos sobre cinema.

Voltando ao assunto do Gugu

O clima é de total velório na equipe que Gugu deixou para trás. Embora a Record, eufemisticamente, tenha declarado que vai manter o contrato de todos, isso não significa que vá renová-los. Boa parte desses contratos (são quase 50 pessoas) termina no próximo dia 30 de agosto.

Vejam o absurdo

O Ministério da Cultura e a Ancine (Agência Nacional de Cinema) estão pressionando o canal Eurochannel a cumprir a cota de exibição de filmes brasileiros em sua grade. Só que o Eurochannel, como o próprio nome diz, foi criado para difundir a dramaturgia europeia. O governo está batendo o pezinho e exigindo o cumprimento, a despeito dos argumentos do canal. Gênios. Ou seja, sai a Juliette Binoche e o Eric Rohmer e entra a Danielle Winnits e a Fernanda Young. Bleaaargh!

Bloqueio na rede

Corre a lenda, quem está fazendo o maior lobby para Adriane Galisteu NÃO voltar ao SBT é ninguém mais, ninguém menos que Eliana Dedinhos. Ela acha que a emissora é pequena demais para duas loiras, ainda que tingidas com matizes diferentes.

Você sabia...

... que quando frequenta qualquer cantina italiana, a primeira coisa que Galvão Bueno faz é pegar a carta de vinhos e ver se o vinho de sua grife, o cabernet Bueno, está lá? Se está, o narrador da Globo chega a pedir até 24 garrafas (dependendo do tamanho da trupe). Se a marca não está no cardápio, Galvão faz questão de chamar o gerente, dar-lhe uma gentil reprimenda e em seguida entregar um cartãozinho para que o pobre funcionário entre em contato com a vinícola e encomende algumas caixas. Caso contrário, Galvão ameaça não pisar mais no local. Até hoje, ao menos nas cantinas de São Paulo, ninguém o desafiou. Todos viraram clientes dos vinhos Bueno.

adblock ativo