Ricardo Feltrin: nova novela da Record fracassa em ibope

O que todo o departamento de dramaturgia temia, ocorreu. Considerada uma superprodução, a novela Pecado Mortal não emplacou (ainda) no gosto do público. O Ibope vem registrando pífios 6 a 8 pontos de média na Grande São Paulo (cada ponto = 62 mil domicílios sintonizados). É um balde de água gelada não só no autor, Carlos Lombardi, mas também no elenco e na nova direção da Record. A novela deveria ser um divisor de águas. Eu explico:

Última chance

Desde que ocorreu a mudança na direção da Record, recentemente, alguns diretores têm defendido que a Record pare de fazer novelas, que é bobagem tentar competir com as produções globais e que o certo a fazer é comprar novelas prontas, como fazia o SBT com a Televisa ou no mínimo fazer parcerias com produtoras independentes para mininizar o gasto. Pecado Mortal seria, grosso modo, a última aposta pesada da Record, sozinha, em dramaturgia.

Quais as causas?

A novela é boa, tem bom enredo, ótimo elenco, é bem feitinha. O que estaria levando a trama a registrar apenas 6 a 8 pontos? Um dos motivos possíveis é o esquisito horário escolhido: 22h30. Para fugir da concorrência com Amor à Vida, da Globo, a Record optou em escolher um horário inédito para uma novela. Talvez deva repensar isso e mudar o horário, o que teria efeito negativo junto ao público. Outra possibilidade é que o público, após 50 anos de monopólio, acabou mesmo mesmerizado pelas novelas da Globo e não aceite ou goste (inconscientemente ou não) de nenhum drama que não seja global. Se Pecado Mortal estivesse sendo exibida na Globo, às 21h30, certamente estaria dando 35 pontos ou mais. É realmente difícil de explicar.

Beicinho

A Record não deve liberar nenhuma de suas estrelas para participar do Teleton. Acha que não tem obrigação de ficar dando "cartaz" aos projetos de Silvio Santos e, principalmente, teme que o SBT aproveite para assediar o elenco da Record durante a festa.

Mas jááááá?

Dizem as más línguas que já subiu no telhado (ou pelo menos já está subindo a calha) o namoro entre Patrícia Abravanel e o deputado Fabio Faria (PSD-RN). O deputado em questão é menos conhecido por seus projetos e obras e mais pelo seu peculiar gosto de só namorar mulheres famosas e/ou poderosas. As últimas foram Adriane Galisteu e Sabrina Sato.

Canal mexilhão

Sem avisar ao público, a Band andou mexendo em toda sua grade de programação matinal. Tirou várias séries (como iCarly) e as substituiu por outras, como Transformers Prime. Ao mesmo tempo abriu uma pequenina faixa horária infantojuvenil nas tardes, que não andam dando muito ibope.

Sem solução

Já está tramitando na Justiça o pedido da Band, especificamente do programa Pânico, para que a Record, especificamente o programa A Fazenda, devolva o drone (aviãozinho) com câmera fotográfica e gravador de voz que caiu no set do reality em Itu, quando o Pânico tentava dedurar para Sheila Carvalho que seu marido, fora da casa, a havia traído. A Record vai pedir uma indenização pela eventual devolução.

Deprimiu

Não tem nenhuma estrela da Globo mais cabisbaixa nos corredores da emissora que André Marques, que perdeu o emprego no Video Show. Nenhum diretor lhe estendeu a mão, apenas Fausto Silva quer ajudá-lo e não descarta nem sequer criar um quadro para ele como repórter no Domingão.

