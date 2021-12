Ricardo Feltrin: Juno e Xuxa estão morando juntos

Escovas unidas

O cantor e ator Juno já mudou de mala e cuia para a casa de Xuxa no Rio de Janeiro. A lua de mel do mais novo badalado casal do Brasil ocorreu por lá mesmo.



Em ordem...

Depois da tempestade vem a bonança. Após passar um difícil 2012, a RedeTV! parece ter colocado boa parte das suas contas e pendências em ordem. Não ocorrem mais atrasos de salários, seja de funcionários ou prestadores, e até a média de audiência melhorou.

Exibida?

A polêmica causada pelo corta ou não corta cabelo da atriz Marina Ruy Barbosa, que passaria por uma quimioterapia em Amor à Vida (Globo), irritou algumas das principais estrelas da novela. Para alguns, a atriz inflou a importância do seu papel (secundário) e chamou a atenção da imprensa com declarações que não deveria ter dado. Chegou ao ponto de o novelista Walcyr Carrasco ter de declarar que qualquer decisão sobre a personagem seria dele (e não da atriz). O clima ainda está tenso nos bastidores da novela. Ainda mais porque Marina virou garota-propaganda de uma marca de tinturas de cabelo bem no meio da polêmica.

Cabelo de Marina Ruy Barbosa irrita colegas de elenco (Foto: Divulgação | TV Globo)

Frio e TVs ligadas

Bastou uma frente realmente fria chegar ao País para praticamente todas as emissoras abertas registrarem maior ibope. Óbvio. Apesar de ainda estarmos em férias escolares, menos pessoas se arriscam a sair à noite, o que aumenta o número de TVs ligadas para quase 60% (a média "normal" é de 49% no restante do ano). Exemplo disso é a novelinha Chiquititas (SBT), que subiu de 11 pontos na quinta para 13 na sexta, quando os termômetros despencaram na região Sul e Sudeste...

Desbancou...

Deu-se mal quem apostou que a Record ignoraria ou menosprezaria a visita do papa Francisco ao Brasil. A emissora entrou na cobertura em tempo real, assim que o avião papal pousou. Além disso, deu bom espaço ao pontífice católico em seus telejornais. Como manda o figurino do bom jornalismo.

Parceria

Milagres de Jesus, próxima minissérie bíblica da Record, que estreia no início de 2014, deve começar a ser gravada no final de agosto. Será uma parceria da emissora com a produtora Academia de Filmes.

De olho

Parte da direção do SBT acompanhou com muuuuita atenção a entrevista que Rafinha Bastos deu a Ratinho na semana passada. Havia diretores morrendo de medo que Rafinha falasse alguma besteira ou ofendesse alguém, e assim gerasse algum processo contra o SBT. Temia-se por seu temperamento, digamos, indomável. No final da divertida e pacífica entrevista, porém, já havia gente defendendo a contratação do humorista pela casa.

Rafinha Bastos deu entrevista ao apresentador ratinho (Foto: Divulgação)

Deu liga

A nova temporada de A Liga, da Band, tem obtido a façanha de alcançar uma em cada cinco TVs ligadas. O feito surpreendeu não só a concorrência, mas a própria Band, que não esperava tanta audiência para o programa. O primeiro episódio registrou 11 pontos de média. Ou seja, mais que o futebol do Campeonato Brasileiro.

Especula-se...

...que Patrícia Abravanel pode fazer uma pontinha em Chiquititas, no papel dela mesma (como filha de SIlvio Santos, que faz uma visita ao orfanato). Orfanato, aliás, que mais parece uma pousada cinco estrelas. Más línguas dizem que a emissora deveria poupar dinheiro e gravar logo a novela no hotel cinco estrelas do patrão, o Jequitimar, no Guarujá (SP).

adblock ativo