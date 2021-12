Ricardo Feltrin: João Kleber não emplaca boas pautas

Mistério: João Kleber vai revelar o que tem dentro da cabeça?

O título acima é uma ironia, claro. Na verdade, uma paródia da única pauta que existe no matinal Você na TV, comandado pelo inedefectível João Kleber na RedeTV!. Dia após dia, a preguiçosa pauta do programa é sempre a mesma: Fulana vai revelar algo que vai chocar o marido. Beltrano vai relevar um mistério que vai abalar os filhos. Sicrano vai revelar segredo que vai constranger a patroa. Os mistérios geralmente são puras idiotices ou informações apenas constrangedoras...

TV aberta na ribanceira

Claro que a TV aberta como um todo está de péssima qualidade, mas o que dizer de uma atração que se repete todos os dias, e cuja revelação mais "bombástica" até hoje foi um ancião revelar que sua patroa sofria de incontinência urinária toda noite? É realmente deplorável que, além de ser exibido, o programa tenha classificação "livre".

Sugestão de pauta

Já que João Kleber se esmera tanto em encontrar "mistérios" para revelar ao telespectador infeliz, podia ao menos uma vez na vida prestar um serviço público: exibir um exame de tomografia da própria cabeça. Há suspeitas de que ali dentro não tem nada.

Olha o rapa!

Em menos de dois meses a Record demitiu ao menos 500 funcionários. A "limpa - sem trocadilho - começou pelo serviço de limpeza; depois pelo de segurança. Ambos foram terceirizados. Agora o "facão" começa a chegar à Redação. Ao menos um escritório internacional será fechado e vários jornalistas serão demitidos, bem como produtores, quiçá apresentadores.

De onde veio a inspiração?

Dizem as bem informadas línguas que a decisão de demitir em massa na Record surgiu depois que um grupo de bispos da Igreja Universal visitou a sede da Televisa, no México. Os religiosos ficaram espantados com o pequeno tamanho da emissora mexicana, se comparada com a sede da Record. Foi então que souberam que quase tudo que a Televisa produz é terceirizado. Ela compra o produto pronto. Eureka!, exclamaram os dirigentes da Record. Lá se foi o emprego de centenas e centenas de brasileiros.

Mistéééééério

O mistério é saber o que a Record pretende fazer com o imenso complexo Rec9, no Rio de Janeiro. Depois de investir mais de - corre a lenda - R$ 600 milhões no local, os estúdios agora estão às moscas, assim como as câmeras de última geração, material cenográfico caríssimo etc etc etc. A Record, que se dizia uma gigante que derrotaria a Globo até 2015, vai naufragando em seus enormes pés de barro.

Bacaninha...

O Morning Show que a RedeTV! acaba de estrear. A origem do programa é a Jovem Pan FM, mas os donos da RedeTV! conseguiram convencer a trupe a trocar o rádio pela TV. O ibope não está dando lá essas coisas, mas o programa até que é palatável. Assuntos amenos, fofocas, muita gracinha e coisa e tal. Vá lá.

Por que raios...

... o vilão da novela Amor à Vida fala tanto sozinho? Em sempre avisa o que vai fazer, e sempre em voz alta. "Ela vai me pagar!"; "Ele não perde por esperar!" E assim por diante. Só falta mesmo a risada diabólica no final: Muáwahahahahahaha...

