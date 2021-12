Ricardo Feltrin: Governo deu 'cala-boca' no SBT

Governo deu 'cala-boca' no SBT

Nunca antes neste país um grupo político se imiscuiu numa emissora, obrigou a suspensão de uma âncora e ainda por cima proibiu a partir de agora que todos os comentaristas se abstenham de, justamente, comentar. Foi exatamente o que setores do governo federal fizeram contra o SBT nos últimos cinco dias. A pressão foi imensa.

Ladainha

Tudo porque, no mês passado, a âncora Rachel Shererazade cometeu um erro crasso de avaliação, no ar, e apoiou uma milícia que acorrentou um suposto menor infrator a um poste, no Rio. Que ela errou, não há dúvidas. Mas daí a um grupo de parlamentares ameaçarem até com a cassação da concessão do SBT, bem como fechar as torneiras de anúncios federais à emissora, caso ela não fosse punida, soou como pura chantagem.

E tem mais

Sheherazade está com os dias contados na bancada do SBT. No Complexo Anhanguera, ela está isolada e vem sendo tratada como se estivesse contaminada. Ela que não espere qualquer apoio da cúpula - seja do jornalismo, seja da própria emissora. Lembrem-se, emissora que recentemente quebrou um banco. Com esse apedrejamento, e a dignidade que tem, deveria pedir o boné.

Curioso...

... é que o governo que apedreja a jornalista é o mesmo que espanca e joga bala de borracha em manifestantes - mesmo os pacíficos.

Corda-bamba

Na bolsa de apostas das celebridades, há quem diga que Gugu Liberato está hoje mais com o pé na Band do que no SBT.

Maquiagem

Devem ter colocado alguma coisa na água dos bebedores do Fantástico. Só isso explica o impressionante otimismo com o novo cenário, porque agora vai, porque com cenário novo e isso e aquilo o ibope vai disparar, que vamos arrebentar e coisa e tal. Cabe lembrar regra primária que: programa se faz com conteúdo, o resto é botox. Falando nisso, haja botox naqueles apresentadores, hein? Hein?

Clássico Ba-Vi

Só se fala em duas coisas em Salvador: 1) que a música escolhida para simbolizar a Copa (We are One) não devia ter Claudia Leitte, e sim Ivete Sangalo cantando; 2) que Preta Gil foi muito esnobe ao recusar as roupas de André Marques, que perdeu 51 quilos. Afinal, o que custava dar uma soltadinha no cós? Hehehehehehehehehe...

adblock ativo