Ricardo Feltrin: Globo pressiona artistas a recusar a Record

Não muito discretamente, emissários da Globo têm feito pressão para artistas de todas as áreas recusarem convites para participar de programas e eventos da Record. Claudia Leitte, Ivete Sangalo, Alexandre Pires e até Belo têm sido instados por esses emissários a recusar qualquer convite da Record. O argumento principal: se aceitarem, poderão ser excluídos de qualquer pauta das Organizações Globo e seus inúmeros veículos. A Globo evidentemente nega que exista esse tipo de pressão, mas esta coluna apurou o contrário.

Imitação "exclusiva"

A situação ficou mais intensa nas últimas semanas, quando a Globo descobriu que a Record teria uma programação "de verão" muito parecida com a dela. A primeira "coincidência" seria o programa Domingo da Gente, que a Record estreia no próximo dia 10 (se não adiar a data pela quinta vez). A Globo já tinha previso um programa parecido, aos domingos, em que cada episódio seria comandado por um convidado. Quando soube que a Record estava convidando "velhos amigos" da casa, como Ivete Sangalo, com direito a nababesco cachê, a Globo decidiu pressionar os artistas a recusar os convites.

Não é covardia?

Muitos já disseram não para a Record, como Alexandre Pires. Eis o motivo de a Record ter adiado por quatro vezes a data de estreia do Domingo da Gente. Falta de convidados.

Amigo do peito

Marcos Mion tem feito um lobby "desgramado" para a Record contratar Yudi, ex-fazendeiro. Aliás, se quer vê-lo na Record, basta ver Mion: O moleque não sai mais do programa Legendários. O problema é que ninguém na Record se entusiasmou até agora com Yudi, ex-apresentador infantil do SBT.

Saco

"Fulano está fora da casinha". Essa expressão, insuportável, que quer designar pessoas e artistas que aparentemente tomam atitudes fora do comum, virou a nova praga da TV. O chavão do momento, usado por todo mundo que não tem criatividade. Ou seja, "essa gente" que não sai da casinha.

Luz amarela

A Globo anda encafifada com o ibope de Amor a Vida. Nos últimos dias a novela voltou para a casa dos 36 pontos de média (cada ponto = 62 mil casas sintonizadas na Grande SP), quando já deveria estar na casa dos 40 pontos. Podem reparar: toda vez que uma novela começa a ter muitos barracos, ou fulanos sem camisa, ou mulheres vestidas com diminutos shortinhos em motivo aparente, é porque o ibope caiu.

Que dó, que dó...

Valdemiro Santiago, líder da Igreja Mundial, chorou ao saber que a Igreja Universal tinha fechado com a Band a compra dos horários da madrugada e de toda a programação do canal 21 (UHF), que pertence à casa. Ele ainda está no ar, mas em breve sairá para não voltar. Ele agora está de olho em uma porcentagem na RedeTV!, mas as chances de sucesso são escassas.

Abre a boca, Magda

A Globo pode ressuscitar Sai de Baixo em 2014, com o elenco original - exceto Tom Cavalcante, considerado desafeto na cúpula da emissora por ter sido a primeira estrela da casa a romper contrato e mudar para a Record - hoje morando e estudando cinema nos EUA.

