Ricardo Feltrin: Globo e Record com crises parecidas

Quem diria que um dia Globo e Record caminhariam lado a lado? Mas não é pela amizade ou bom relacionamento das casas, e sim por uma inédita crise de audiência, de elenco e criatividade que atinge as duas emissoras ao mesmo tempo.

...está ganhando com isso é o SBT e a Band que, ainda que com programações medíocres, estão subindo no ibope.

Desespero

A Globo simplesmente não sabe mais o que fazer. Já mudou a grade inteira e ainda tem problemas. Para tentar melhorar as tardes e as noites (faixas em que escoam telespectadores), juntou três novelas em sequência: a reexibição de Cobras & Lagartos, Malhação e Boogie Oogie. Resultado? Z-e-r-o.

Pânico

A Record também está numa sinuca. Suas novelas estão "flopando", sem audiência. A reexibição de José do Egito chega a dar mais que a inédita Vitória. A faixa matinal até vai bem com o Fala Brasil, mas o que vem depois não segura. Mesmo com investimento milionário em quadros comprados fora, o Programa da Tarde também vai mal das pernas.

Enquanto isso...

Enquanto isso Silvio Santos ri atrás da coluna com sua programação quase custo zero, baseada em Chaves e repetecos de dramações mexicanos.

Leve-me, Senhor

Dentro de cerca de três semanas começa A Fazenda, na Record. O que é curioso é que tem muita gente na Record torcendo para que o reality não dê ibope. Motivo da energia negativa? Fundamentalismo.

Ara...

Vai ser difícil ver a, sei lá, funkeira ? Anitta pelas próximas semanas em qualquer canal que não seja a Globo. Seu contrato para o Dança com Famosos, do Faustão, veta sua exposição em outras TV que não a global.



Abstinência de mídia

Impressionante o esforço que Zilu Camargo, ex-sra. Zezé, vem fazendo para se manter no noticiário. Dizem que ela até manda uma amiga ligar para sites de celebridades informando que estará escassamente vestida tomando sol em determinada praia aqui ou acolá.

Filho pródigo

Após pedir demissão da Band, Luciano Faccioli deve assinar nos próximos minutos com sua antiga casa, a Record.

