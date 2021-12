Ricardo Feltrin: Fátima morre de ciúmes de seu programa

Primeiro ela ganharia um programa solo no núcleo de entretenimento da Globo. Depois, ventilou-se que poderia voltar ao Fantástico. Mais alguns dias e as apostas eram de que poderia ser uma das novas apresentadoras do Video Show. Agora, os mais recentes rumores são de que Patrícia Poeta poderá substituir Fátima Bernardes numa edição especial aos sábados do Encontro com Fátima. Só que quem não está gostando nada dessa última hipótese é a própria Fátima...

Reserva de mercado

Não, Fátima não tem absolutamente nada contra Patrícia, as duas se dão até muito bem, aliás. O problema é que a sra. Bonner tem um ciúme enooooorme de que alguém assuma seu posto. Meses atrás já se especulava que Dan Stulbach, que a substituiu nas férias, poderia ser o âncora de uma edição dos programas aos sábados. Fátima nos bastidores fez beicinho e a Globo desistiu. Ela está certa. O programa ainda é relativamente novo. E muito artista não quer substituto nem nas férias: Jô Soares, por exemplo. Fausto Silva também não. Prefere gravar programas extras durante o ano todo só para não deixar ninguém tomar seu lugar nas férias.

Falando em Globo...

Fontes na emissora estão espalhando que o Zorra Total será reformulado nos próximos meses e que mudará de nome. Fala-se a mesma coisa do Video Show que, segundo a lenda, ganharia novos apresentadores, teria quadros novos e quem sabe até um nome novo. Malhação deve ter 2015 inteiro para recuperar um pouco de ibope, caso contrário pode ser extinta no ano seguinte.

Já na Band...

Diretores querem reformular totalmente o CQC a partir de 2015, com alguns novos integrantes e quadros. O Pânico também sofreria mudanças, mas isso dependeria de mais verba de produção (que é bem escassa). Já o Tá na Tela de Luiz Bacci, continua tão aquém das expectativas em ibope e faturamento que seu apresentador ganhou um novo apelido nos corredores da emissora: "Menino (a peso) de ouro".

E na Record...

... Hoje em Dia, Programa da Tarde e Balanço Geral devem sofrer mudanças profundas em 2015. O novo superintendente artístico da casa, Paulo Franco, não deve ter piedade de alguns apresentadores que não estão rendendo audiência. Nos corredores, já há choro e ranger de dentes.

Beicinho

Caiu como uma bomba no SBT a demissão do chef Jefferson Rueda, que apresentaria o reality gastronômico Sob Pressão. A emissora já havia marcado a coletiva com a imprensa. O departamento comercial, que já tinha vendido cotas e "merchans", ficou furioso e teve de aplacar a ira de anunciantes. Dono do restaurante Attimo, Rueda se recusou a fazer "merchan" no SBT. Nos dias de hoje, isso é quase como rasgar dinheiro. O maior sacrilégio da TV.



Esqueçam o que escrevi



Este colunista desatento e cabeçudo informou aos queridos leitores de A TARDE, na semana passada, que Felipe Andreoli havia saído da Band, estava na Record e descontente. Na verdade, Felipe continua na Band e feliz. Confundi os nomes. Quem saiu da Band, foi para a Record e está infeliz é seu ex-colega de CQC Rafael Cortez. Colunista burro, burro! (embora fofo).

