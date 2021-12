Ricardo Feltrin: Explode audiência da TV paga na Bahia

Explode audiência da TV paga na Bahia

Enquanto a TV aberta vive uma fase decadente e tenta se reinventar diante das novas mídias, a TV por assinatura vive um momento de ouro e não para de crescer. Números da audiência da TV aberta e TV paga na Bahia são o perfeito exemplo do que ocorre no País. Em apenas quatro anos, a participação dos canais pagos (e uns poucos UHF) no total de aparelhos ligados no Estado baiano cresceu mais de 340%.

Impressionante

Praticamente todos os canais abertos perderam participação no mesmo período, mas o volume de TVs ligadas não mudou... Isso significa que as pessoas realmente estão deixando de assistir TV aberta para assistir TV por assinatura. Até 2012 (últimos dados disponíveis), havia cerca de 250 mil residências baianas com TV por assinatura. Nem é muito, se comparado a São Paulo (quase 4 milhões)...

Claro...

Temos de lembrar que os canais mais vistos da TV por assinatura ainda são os canais abertos. Globo, Record, SBT e Band são os canais mais vistos por quem paga para ter TV "diferenciada". O hábito é tanto que a pessoa desperdiça dinheiro todos os meses para continuar vendo canais gratuitos.

Sufoco

Na Bahia, quem mais perdeu participação no universo de aparelhos de TV ligados foi a Record (-44%). A Globo perdeu um quarto de sua participação (-22%). O único canal que não perdeu, subiu um pouquinho (+9%) foi o SBT.

Maquiagem

O anunciado fim de O Melhor do Brasil, que passa a se chamar A Hora do Faro não passa de uma mudança cosmética da Record. O programa continua o mesmo, as assistentes de palco continuam as mesmas, os quadros continuam os mesmos. Mas o departamento de marketing querendo inventar que criaram algo novo, quaaaaanta diferença...

Vai Mudar Também

O Programa da Eliana, do SBT, também deve ganhar novos quadros e alguns cenários nos próximos meses. A ordem no SBT é não jogar a toalha e continuar a guerra do domingo no ibope com a Record. Eliana e Faro vêm se revezando na vice-liderança de ibope no horário, enquanto a Globo mantém liderança folgada.

Sempre Vilões

Depois de interpretar civil safado, policial corrupto, ladrão de banco, assassino, pai bêbado do Lula e personagem bíblico malvado, Milhem Cortaz agora será um deputado malandrão, filho de governador (Gracindo Jr.) na novela Plano Alto, a próxima da Record. Vai estrear antes da eleição.

Vai ter CPI

Quem "furtou" e publicou na web as soberbas, magníficas e maviosas imagens de novos quadros do Fantástico não foi o Obama?

